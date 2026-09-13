Всичко за Uber

Следете всички новини, анализи и коментари за Uber. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Uber ще доставя тикви

Uber ще доставя тикви

Uber ще доставя тикви в столицата. Нестандартната акция на компанията за споделено пътуване ще бъде само днес (между 15.00 и 19.00 часа). "Знаем, че...

20 октомври | 11:40
0 коментара
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Защо такситата мразят "Uber"

Защо такситата мразят "Uber"

"Uber" спря да функционира у нас. Апликацията показва само това, че няма активни возила в момента. Това е следствие от решение, наложено от ВАС, аргум...

07 октомври | 5:25
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UBER е удобство без риск

UBER е удобство без риск

При нас няма "помпи" и злоупотреби, а всички плащания са по банков път Иновациите, които са от полза за обществото, винаги побеждават, казва Димитър...

03 юли | 22:05
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Във Франция забраниха Uber

Във Франция забраниха Uber

Френският министър на вътрешните работи нареди забрана на нискобюджетната услуга за споделено пътуване UberPOP, след вчерашния ден и протеста на такси...

26 юни | 10:47
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Скандалната Uber вече и в София

Скандалната Uber вече и в София

40 стотинки на километър струва пътуването с "гражданските таксита" След близо година спекулации мобилното приложение за споделен превоз Uber навлезе...

09 декември | 20:30
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