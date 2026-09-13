Uber влиза в София! Ще изчезнат ли такситата?
Предстои радикална промяна с жълттите коли
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Предстои радикална промяна с жълттите коли
Те са с ниво 4 на автономия
Полицейските служители отказаха да съобщят какви инциденти са довели до ареста, но някои детайли съвпадат
Президентът подчерта, че не е притеснен от разкритията
Разследване твърди, че се е опитал да помогне на частната фирма
Компанията разширява портфолиото си с идеята за по - голяма печалба
Сондаж в трите най-големи града установи по-скоро положително отношение към т.нар. споделени услуги. Масовите настроения са за намиране на компромисен...
Uber ще доставя тикви в столицата. Нестандартната акция на компанията за споделено пътуване ще бъде само днес (между 15.00 и 19.00 часа). "Знаем, че...
Индийски съд призна за виновен в изнасилване шофьор на таксиметровата компания Uber. Човекът е извършил престъплението миналата година в Делхи, информ...
"Uber" спря да функционира у нас. Апликацията показва само това, че няма активни возила в момента. Това е следствие от решение, наложено от ВАС, аргум...
"Десетки хиляди хора вече избраха Uber като безопасен, надежден и достъпен начин за придвижване в града. Ползите от услугата ни за споделени пътувания...
Дейността на "Uber" в България ще бъде прекратена. Това стана ясно след като днес Върховният административен съд потвърди незабавното изпълнение на...
Предимството ни е, че използваме най-модерните технологии -Търсим най-добрите инженери по целия свят-Държим да предоставяме своите услуги чрез местни...
Microsoft ще инвестира около 100 млн. долара в Uber Technologies, съобщава Bloomber, позовавайки се на източник, пожелал анонимност. Uber се оценява в...
Властите в САЩ глобиха компанията Uber със 7,3 млн. долара. Причината е, че компанията не е предоставила пълна информация за своята дейност на Комисия...
При нас няма "помпи" и злоупотреби, а всички плащания са по банков път Иновациите, които са от полза за обществото, винаги побеждават, казва Димитър...
Френският министър на вътрешните работи нареди забрана на нискобюджетната услуга за споделено пътуване UberPOP, след вчерашния ден и протеста на такси...
Неотдавна Google започна да тества прототип на безпилотен автомобил
40 стотинки на километър струва пътуването с "гражданските таксита" След близо година спекулации мобилното приложение за споделен превоз Uber навлезе...