НС реши! Голяма радост за изтъкнати наши артисти
Народните представители единодушно гласуваха "за"
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Народните представители единодушно гласуваха "за"
В тазгодишното издание участват 7 чуждестранни и 9 български творци, които изложиха повече от 27 творби
Намира се в Пловдивска област
Панаирни дни в Община Кула
Вие сте част от българската история, каза министърът
Композиторът Атанас Косев и естрадната легенда Йорданка Христова отпаднаха от него по естествени и логични причини
Българските творци не бива да се противопоставят, смята Рашидов
Инициативата се ражда след смъртта на обичания тенор Камен Чанев
Министерстовото на култутрата разработва първа по рода си програма
Церемонията се състоя в Гербовата зала на „Дондуков” 2
3 000 човека ще получат по 4 000 лв. за проект
Пътна карта за европроекти в културата начертаха Банов и Габриел
С работата си тя е допринесла за защитата на правата и интересите на европейските творци
Чао, Набоков, Рахманинов, Гоген, ще слушаме само "Комунисти, комсомолци"
Радев каза, че днешното награждаване в Гербовата зала на "Дондуков" 2 е заслужено признание за безспорните професионални успехи на отличените...
Оригинални и нестандартни виждания за живота, толерантността и любовта бяха представени в изложбата „Gift of love" в Благоевград. Експозицията бе откр...
Цяла седмица творци от България и Испания дялкат своите мащабни и изящни склуптури пред очите на гостите в елитния комплекс „Гранд хотел Варна" и на т...
София. Екипът на културното министерството изненадващо излезе със заявката, че днес няма да се появи в 14.30 часа на заседанието на Комисията по култу...
Пловдив. 11 творци от цялата страна ще дават идеи как Пловдив да стане по-интересен. Предизвикателство за иновации в изкуството "Фабрика за идеи", орг...
Благоевград. Изкуство, поднесено по нетрадиционен начин, ще съживи бреговете на река Благоевградска Бистрица през следващите дни. Под надслов „С течен...