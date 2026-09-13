Почина Нери Терзиева
От 1990 до 1993 г. бе продуцент и водещ на новинарската емисия „По света и у нас"
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От 1990 до 1993 г. бе продуцент и водещ на новинарската емисия „По света и у нас"
София. Пътни проекта на стойност 871 млн. лв. са завършени от началото на мандата на кабинета досега, отчете министърът на регионалното развитие Десис...
Брюксел. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева е разпоредила на Агенция „Пътна инфраструктура" да предприеме всички мерки за възстано...
София. Спасители ще наблюдават 30 от неохраняемите досега плажове по българското Черноморие през юли и август. Това обяви министърът на регионалното р...
Шумен. „Строителството продължава, обектът не е замразяван, каквито твърдения се появиха в медиите. Обектът върви по график, вече се полага и асфалт"....
Елхово. До края на годината ще продължат и ще стартират ремонтите и рехабилитацията на около 1500 км пътища. До края на 2014 г. ще бъдат завършени общ...
Задължаваме фирмите за ремонт да отпушат трафика, казва Десислава Терзиева
Ботевград. Новата спортна зала „Арена Ботевград" официално бе открита днес от министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. Този проект е...
До края на 2014г. ще бъдат построени 90 км нови пътни отсечки
София. Министерски съвет отмени закона за публично-частното партньорство. Това стана ясно след заседанието в сряда от думите на министъра на регионалн...
При 80% от пътните ремонти има дефекти