Какво е общото между физиката и Траките?
Не пропускайте вълнуващата среща-разговор с физика Теодосий Теодосиев
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Не пропускайте вълнуващата среща-разговор с физика Теодосий Теодосиев
Теодосий Теодосиев стресна българите
Прочутият физик е против дистанционното обучение
Най-важно е "производството" на хора - качествени и можещи, смята учителят по физика
Това коментира Теодосий Теодосиев
Здравка Евтимова и Теодосий Теодосиев с послания за 24 май
На 24 май във Фестивален и конгресен център-Варна се състоя премиерната прожекция на филма на режисьора Николай Василев „Формулата на Тео“
Част от оборудването в школата на учителя по физика Теододсий Теодосиев - Тео е било изнесено, информират от Фондация "Тео" за Дарик. Предметите от л...
Прочутият физик официално стана "Мъж на годината" на церемония в София
Стара Загора. „За нас е чест да бъдете наш съгражданин и да имаме прекрасната възможност всеки път да ви поздравяваме за поредния успех на вашите възп...
Учителят Теодосий Теодосиев събра над половината гласове в класацията на Дарик Будителят Теодосий Теодосиев стана "Мъж на годината" в традиционната к...
Боян Петров, Милен Русков и Теодосий Теодосиев са тримата финалисти София. Алпинистът Боян Петров, писателят Милен Русков и физикът Теодосий Теодосие...
Кметът на община Казанлък Галина Стоянова с Теодосий Теодосиев и двамата златни медалисти от последното състезание по физика - дванадесетокласниците А...
Кметът на община Казанлък Галина Стоянова с Теодосий Теодосиев и двамата златни медалисти от последното състезание по физика – дванадесетокласниците А...
Министърът на образованието ще координира помощта, която правителството може да оказва на талантливите физици Казанлък. Кабинетът предостави на Общин...
"Стандарт" разказа за Лабораторията на физика в кампанията "Възкреси доброто" Изоставен техникум ще приюти Лабораторията за гении на учителя по физик...
Гениите от школата му жънат успехи в Харвард и Йейл