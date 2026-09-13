Всичко за Теодосий Теодосиев

Следете всички новини, анализи и коментари за Теодосий Теодосиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Общество Любопитно
Търсят и лятна школа за Тео

Търсят и лятна школа за Тео

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова с Теодосий Теодосиев и двамата златни медалисти от последното състезание по физика - дванадесетокласниците А...

20 ноември | 19:22
0 коментара
1455