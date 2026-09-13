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Търсят и лятна школа за Тео

Търсят и лятна школа за Тео

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова с Теодосий Теодосиев и двамата златни медалисти от последното състезание по физика - дванадесетокласниците А...

20 ноември | 19:22
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