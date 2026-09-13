Градят нова учебна база за талантите на Тео
Децата от прочутата школа по физика на казанлъшкия педагог Тедоси Теододисиев съвсем скоро ще учат в съвсем нова, модерна база. Първата копка на новия...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тео. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Децата от прочутата школа по физика на казанлъшкия педагог Тедоси Теододисиев съвсем скоро ще учат в съвсем нова, модерна база. Първата копка на новия...
Стара Загора. Казанлъшкият физик Теодосий Теодосиев – Тео, който стана „Човек на годината" в традиционната анкета на Дарик радио, е номиниран и за спе...
Приели неговата "Мис Физика" в 20 университета Бизнесмени подкрепят казанлъшкия физик Теодоси Теодосиев - Тео и школата му за млади таланти "На Бълг...
Учителят Теодосий Теодосиев събра над половината гласове в класацията на Дарик Будителят Теодосий Теодосиев стана "Мъж на годината" в традиционната к...
Кметът на община Казанлък Галина Стоянова с Теодосий Теодосиев и двамата златни медалисти от последното състезание по физика - дванадесетокласниците А...
"Стандарт" разказа за Лабораторията на физика в кампанията "Възкреси доброто" Изоставен техникум ще приюти Лабораторията за гении на учителя по физик...
Нетърпелив е да разгледа насекомите в Природонаучния музей в Лондон
"Стандарт" и "Интеграл" го пращат на езиков курс на Острова
Ирина Христова, управител на консултантска компания за образование в чужбина "Интеграл"
"Интеграл" и "Стандарт" пращат младия биолог на курс по английски