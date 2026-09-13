Показаха за малко и пак скриха тефтерчето на Левски (СНИМКИ)
Голям интерес предизвика дигиталното копие на тефтерчето
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Голям интерес предизвика дигиталното копие на тефтерчето
Достойни ли сме за заветите на Дякона е големият въпрос Левски е уникален, неподражаем, титаничен. Няма друга подобна личност в българската история...
Иван Яхнаджиев бе сред първите, взели тефтерчето на Левски "Вестник "Стандарт" винаги успява да ни накара да се чувстваме горди, че сме българи. Да и...
Заптиетата не подозирали, че Апостола е скрил в самара документи Ятачка на Дякона опазва архива му, вдовицата на Захарий Стоянов го предава на музея...
ВКС постанови 3 години условна присъда за бившия шеф на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. Магистратите отмениха ефективната му присъда...
София. Адвокатката на Филип Златанов Ирен Савова подозира, че баща ѝ е убит при пътен инцидент заради случая с тефтерчето, съобщи тя пред Нова телевиз...
"Не мога да кажа дали нещо е мое или не е мое, моите тефтери не съм ги виждал от година и четири месеца. Не мога да помня какво съм писал в тях", заяв...
Дежурните митингаджии искат повече суматоха, а не истината за дописките на Филип Златанов При "активните си мероприятия" различните специални служби...
София. Шефът на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов имал оферта да получи условна присъда, ако "разкаже всичко за начина на въздействие и...
София. Тефтерът на бившия шеф на Комисията да предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Филип Златанов не е основно доказателство по дело...
София. "Аз не съм виждал никакви тефтери от лятото на миналата година". Това заяви пред журналисти Филип Златанов преди да влезе в съда Тефтерите в ц...
София. Софийски градски съд ще гледа днес делото срещу бившия председател на комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. Това е първо заседание...
София. Ако не се състои реформа в съдебната система, Реформаторският блок ще излезе от коалиционното управление. Това обяви по бТВ лидерът на ДСБ и съ...
София. Откраднатите тефтерчета на Филип Златанов е сред темите на редовния парламентарен контрол, който ще се проведе в петък. За действията на полиц...
Съдебната реформа в България ще се оценява не просто с решаването на въпроса с изчезналите тефтерчета на Филип Златанов, а през призмата на решаване н...
Шедьовърът на Златанов едва ли ще види бял свят повече "Целият свят е тефтерче и всички ние сме думи в него". Това би възкликнал Уилям Шекспир, ако б...
Кадровиците от ВСС са на мнение, че съдебната власт не е виновна за изчезналите доказателства Главният прокурор Сотир Цацаров призова политиците да н...
София. "В тефтерчетата съм видял доста различни имена, предпочитам да не коментирам конкретно дали има името на един или друг. Стигнах до извода, че в...
Прокурори поемат разследването, проверяват и полициятаЕксперт не казал, че са му откраднали доказателства, МВР 7 дни не докладвало случая Втори ден д...
Премиерът Бойко Борисов е изключително възмутен от изчезването на тефтерчетата на бившия шеф на комисията за конфликт на интереси Филип Златанов става...