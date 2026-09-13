Предлагат паметник на Аспарух да замени монумента на Съветската армия
Историци и интелектуалци виждат в идеята шанс за национално единение и възраждане на историческото самочувствие
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Историци и интелектуалци виждат в идеята шанс за национално единение и възраждане на историческото самочувствие
Излезе истината за Съветската окупация на България 1944-1947 г.
Среща човек на улицата, вади автомата и взема часовника...
Върховният административен съд (ВАС) обезсили спирането му
Остри реплики между Атанас Атанасов и Мария Цънцарова
Народният представител отчете като заслуга на ПП-ДБ повишаването на прага за регистрация по ДДС
"Вързаждане" са пуснали сигнали в прокуратурата
Монументът ще бъде част от общ художествен и архитектурен ансамбъл
Това бе символ на съветската окупация у нас, каза журналистът
Какво става - хепънинг, пърформанс или хор, който ще изпълни някаква песен, пита Росен Желязков
БСП и Възраждане викат министъра на културата в парламента
Брани сърцато съветския паметник
Паметникът на Съветската армия ще бъде преместен от Княжеската градина
Къде могат да отидат частите от монумента?
Стотици полицаи, жандармеристи, както и отрядът за борба с масовите безредици, са мобилизирани за охрана на мястото
Около Паметника на съветската армия гърми и трещи
Това съобщи руската държавна агенция ТАСС
Дават караул пред паметника
Монументът е готов да посрещне празничния 9-ти май обновен и почистен