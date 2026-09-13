Голям удар за митничарите ни! Хванаха много опасна стока
Между декларираната стока са укрити палети с общо 8000 кг химически продукти
Следете всички новини, анализи и коментари за Стока. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Между декларираната стока са укрити палети с общо 8000 кг химически продукти
Инцидентът се случи на Лонг Бийч
Защо е тази истерия в магазините
За незаконно разпространение на контрабандни цигари
Под снимката коментарите са основно иронични
Доставката е безплатна само в определени случаи
КЗП и БАБХ ще извършват съвместни проверки в търговските обекти
Кои спорни моменти трябва да се изчистят, коментира Марияна Кукушева
Продуктите са на марката Apple
Те са установени при проверка на Митнически пункт Капитан Андреево
Задържани са при митническа проверка на ГКПП Капитан Петко войвода
Служители на италианската Финансова гвардия конфискуваха 540 кг кокаин при две спецоперации на пристанището Джоя –Тауро в провинция Калабрия в южната...
Стока без дефект може да бъде върната до 14 дни, ако е закупена дистанционно. Това припомнят от Комисия за защита на потребителите (КЗП) и уточняват,...
Отминаващата 2014 г. бе изключително тежка за бранша. Това заявиха млекопроизводители от Благоевградско пред БНТ. По това време на миналата година в х...
Руското ембарго ще продължи да се отразява на българските производители, смята добричкият депутат от БСП - Лява коалиция проф. Светла Бъчварова Добри...
Пловдив. 20 тона спирт са били конфискувани при операция на служители на Главна дирекция "Криминална полиция" и "Икономическа полиция" при ОДМВР в Пло...
Бизнесът не плаща данъци, но го товарят с такси за всичко
Виена. Близо 500 килограма канабис на стойност между 4 и 5 милиона евро бе заловен от австрийската полиция. Стоката е била скрита в микробус с италиан...
София. Ще търсим възможности да задължим търговските вериги да продават определен процент българска продукция, заяви земеделският министър Димитър Гре...