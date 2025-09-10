Свят

Страшна драма на пристанище! Десетки контейнери във водата /ВИДЕО/

Инцидентът се случи на Лонг Бийч

10 сеп 25 | 7:29
2060
Мира Иванова

Десетки контейнери, превозвани от товарен кораб, са паднали във водата

Инцидентът е станал в пристанището на Лонг Бийч, Калифорния. Част от съдържанието на контейнерите също е изсипано във водата.

Корабът „Мисисипи“ е пристигнал в Калифорния от китайското пристанище Янтян. Кадри от въздуха показват ситуацията около акостиралия плавателен съд. В района са забелязани множество малки лодки, които се опитват да избутат част от контейнерите към кея. Причината за инцидента засега остава неизвестна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема свят
Още от Свят
Коментирай
1 Коментара
Banan
преди 2 минути

ЩЕ УГОЛЕМИТЕ ПЕНИА СИ С +11 CM ЗА 28 ДНИ! Ще се радвате на страхотен сексуален живот, твърди и силни ерекции и младежка сексуална дееспособност, благодарение едва на една промяна!--- https://come.ac/mpro

Откажи