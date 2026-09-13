Китай откри "замразена" енергия и ще я използва
Изследователската им станция на Антарктида работи изцяло на възобновяема енергия
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Изследователската им станция на Антарктида работи изцяло на възобновяема енергия
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