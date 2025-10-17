Китай откри "замразена" енергия и ще я използва

Китай постигна исторически пробив в опазването на климата, след като въведе в експлоатация първата мащабна система за чиста енергия, работеща в екстремните условия на Антарктида.

Новата технология, инсталирана в изследователската станция „Цинлин“, осигурява на учените и персонала непрекъснато електрозахранване без използването на дизелови горива – нещо, което досега се смяташе за почти невъзможно.

Полярна лаборатория на бъдещето

Системата беше пусната тази пролет и оттогава осигурява стабилна енергия за оборудването и жилищните помещения на станцията. „Цинлин“ е петата антарктическа база на Китай и първата, която се захранва предимно от възобновяеми източници. Комбинацията от фотоволтаици, вятърни турбини и производство на водород позволява 60% от енергийния капацитет да бъде напълно чист.

Когато има излишък от енергия, системата използва електролиза, за да произвежда водород от замръзнала вода. Той се съхранява в резервоари под високо налягане и служи като резервно гориво през тъмните зимни месеци, когато слънцето изчезва напълно. За разлика от конвенционалните батерии, които издържат дни, водородът може да съхранява енергия повече от година – критично предимство в среда, където температурите падат под минус 40 градуса.

Инженерен подвиг сред леда и бурите

Основното предизвикателство за китайския екип беше създаването на вятърни турбини, способни да работят при скорости на вятъра до 300 километра в час. „Беше огромно предизвикателство да се изгради система за най-студения, най-тъмния и най-отдалечения континент на Земята“, казва професор Сун Хонбин от Китайския полярен изследователски институт.

В лабораториите на Технологичния университет в Тайюан инженерите симулирали бурни условия с ветрове до 300 км/ч и температури от минус 50 градуса. Така били създадени турбини с „яйцевидни“ лопатки от въглеродни влакна, които намаляват натиска на вятъра и понижават центъра на тежестта. Втора версия на турбината запазила класическата форма, но с подсилени материали, устойчиви на замръзване и ледени натрупвания.

Батерии, които не се страхуват от студа

За да се избегнат проблемите с конвенционалните литиеви батерии, които губят капацитет при минусови температури, изследователите внедрили литиево-титанови батерии, поставени в термокутии, които използват собствената си топлина за поддържане на оптимална температура. Така системата функционира без прекъсване дори при най-сурови зимни условия.

Тази технология не само намалява нуждата от скъпи и рискови доставки на дизел от кораби и самолети, но и превръща „Цинлин“ в еталон за устойчиво оцеляване в екстремни среди. Според екипа на университета в Тайюан, постоянните данни, които постъпват от станцията, потвърждават, че системата работи дори по-добре от очакваното.

От Южния полюс до Марс

Китайските учени смятат, че този пробив може да има приложение далеч отвъд пределите на Земята. „Ако можем да оцелеем в полярни условия, използвайки само възобновяема енергия, тогава можем да направим същото и на други планети“, заявиха от екипа на университета.

Изследването показва, че бъдещите експедиции на Луната и Марс може да се захранват по подобен начин – чрез комбинация от слънчева, вятърна и водородна енергия. Така антарктическата станция „Цинлин“ се превръща не просто в полярна база, а в прототип на извънземни колонии, захранвани с чиста енергия – доказателство, че устойчивостта вече не е само земна концепция, а част от бъдещето на човечеството.

