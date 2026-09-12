Китай откри "замразена" енергия и ще я използва
Изследователската им станция на Антарктида работи изцяло на възобновяема енергия
Следете всички новини, анализи и коментари за Изследователи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изследователската им станция на Антарктида работи изцяло на възобновяема енергия
Какво разработиха китайски изследователи
Проучване чрез сателитни данни съобщава за намаляване на морската ледена покривка
Екипът твърди, че това е най-близкият ни еволюционен роднина сред известните видове древни хора
Резултатите проправят пътя за приложения от бъдещо поколение
Екип от изследователи е създал нов антибиотик, който може да пребори най-устойчивите бактерии
Радиацията извън магнитосферата е изключително висока, твърдят изследователи Американските астронавти, които единствени са летели извън защитаващата...
Работещите в администрацията са най-ниско платените в област Враца. Това сочат последните проучвания на Националния статистически инситут. Средната за...