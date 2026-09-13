Шефката на спецпрокуратурата обсъди в Брюксел електронното правосъдие
Онлайн във форума участва вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова
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Онлайн във форума участва вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова
Ще се проверява има ли корупционно поведение
Ананиев: Здравният министър е перфектен манипулатор
Янаки Стоилов внася специален законопроект
Валентина Маджарова заяви, че политици, журналисти и обикновени хора не са подслушвани
Спецпрокуратурата увери, че работи интензивно по случая
Искането за отстраняване на Гешев е политическо, каза Валентина Маджарова
Това е двойно повече в сравнение с предходните 2 години
Кандидатът за поста бе само един
не ми е известно да има някакви действия от ДАНС в „Националната полиция", каза МВр-шефът
Приеха поправките на градската десница само с 10 гласа ЗА
Обискирани са имоти в София, Годеч и Костинброд
Прокуратурата прибра вече 6566 артефакта, има и още
Димитър Франтишек Петров се е кандидатирал да оглави второинстанционната спецпpoĸypaтypa
Разпитът на бизнесмена е бил по аферата с боклука
Поводът не се посочва
Сигналът срещу Андон Балтаков е заради обществени поръчки
Мъжът притежава множество автомобили и имоти, без да има никакви доходи
Мащабна акция на спецпрокуратурата и полицията в кв. „Левски”
Тя се провежда на територията на квартал "Левски"