Всичко за Сноудън

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ЕС амнистира Едуард Сноудън

ЕС амнистира Едуард Сноудън

Европейският парламент гласува да амнистира Едуард Сноудън, бивш правителствен служител на Агенцията за национална сигурност (АНС) на САЩ, който разкр...

30 октомври | 16:49
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САЩ подслушвали и адвокати

САЩ подслушвали и адвокати

Вашингтон. Списъкът на хората, шпионирани от Агенцията за национална сигурност на САЩ (АНС) включва нов запис- американски адвокати, съобщава New York...

16 февруари | 12:02
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Германия каза "Не" на Сноудън

Германия каза "Не" на Сноудън

Берлин. Германия отново отказа да даде убежище на бившия сътрудник на американското електронно разузнаване Едуард Сноудън, предадоха световните медии....

27 януари | 17:50
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