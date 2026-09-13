Сноудън стана баща
Съпругата му роди син
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Съпругата му роди син
Американецът вече получи разрешение да остане безсрочно в Русия
Европейският парламент гласува да амнистира Едуард Сноудън, бивш правителствен служител на Агенцията за национална сигурност (АНС) на САЩ, който разкр...
Русия и Китай са проникнали в специализирана разузнавателна информация, която американският шпионин Едуард Сноудън открадна от правителството на САЩ,...
Москва. Бившият сътрудник на ЦРУ и Агенцията за национална сигурност на САЩ Едуард Сноудън призова страните по света да гарантират сигурността на разо...
Вашингтон. Американскoто правителство има съмнения, че се е появил последовател на Едуард Сноудън, който разпространява секретни документи в пресата,...
Москва. Бившият агент на американското разузнаване Едуард Сноудън може да очаква молбата му за удължаване на срока на убежището му в Русия да бъде удо...
Москва. Едуард Сноудън, който изнесе доказателства за програмите за електронен шпионаж от Агенцията за национална сигурност на САЩ (АНС), е бил обучен...
Репортажите на вестниците Guardian и Washington Post, базирани на разкритията на Едуард Сноудън за електронния шпионаж на САЩ, бяха отличени с награда...
Вашингтон. Списъкът на хората, шпионирани от Агенцията за национална сигурност на САЩ (АНС) включва нов запис- американски адвокати, съобщава New York...
Берлин. Германия отново отказа да даде убежище на бившия сътрудник на американското електронно разузнаване Едуард Сноудън, предадоха световните медии....
Вашингтон. Работна група, назначена от президента на САЩ Барак Обама, препоръчва сериозни промени в програмите за наблюдение на Агенцията по националн...
Вашингтон. Агенцията за национална сигурност на САЩ е събирала данни за сексуалната дейност на радикални ислямисти в интерент. Това става ясно от нов...
Вашингтон. Бившият американски агент на Националната агенция за сигурност (НСА) Едуард Сноудън е използвал пароли на негови колеги в Хавай за достъп...
Брюксел. Еврокомисарят по правосъдието Вивиан Рединг заяви, че Европейският съюз трябва да създаде своя собствена разузнавателна служба до 2020 г., пи...
Вашингтон. Кадрови рокади предстоят в американската Агенция за национална сигурност Броени месеци след скандала "Сноудън" директорът Кийт Алекзандър...
Лондон. Асоциацията за онлайн новини (ONA) присъди на британския вестник "Гардиън" две награди в областта на онлайн-журналистиката, за публикуването н...
Москва. Бившият сътрудник на американското разузнаване Едуард Сноудън заяви, че не е взел със себе си в Русия никакви секретни документи. Сноудън изб...
Вашингтон. Федерален съд на САЩ разреши на Агенцията за национална сигурност (АНС) да продължи да събира данни за телефонните разговори на американци,...
Ню Йорк. Докато работел за ЦРУ, Едуард Сноудън бил заподозрян още през 2009 г. в опити за влизане във файлове, до които няма право на достъп, но докла...