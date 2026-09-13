Гръцката СИРИЗА е с нов лидер. Обяви голяма промяна
СИРИЗА изгуби мястото си на лидер на опозицията в парламента след напускане на няколко депутати
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СИРИЗА изгуби мястото си на лидер на опозицията в парламента след напускане на няколко депутати
Каселакис ще трябва да отбие военната си служба
Стефанос Каселакис е новият лидер на гръцката лява партия
Нова демокрация е с 20 процентни пункта повече от опозиционната СИРИЗА
Приключи предизборната кампания в Гърция и днес в страната е ден за размисъл
Главната опозиционна партия Нова демокрация води с 32-35% от гласовете
Нови стачки блокират страната. В неделя Атина е без автобуси, тролейбуси и електрическа железница. Затворят пристанищата в Пирея и Солун В Гърция мож...
Гръцкият премиер и лидер на управляващата лява партия СИРИЗА Алексис Ципрас е най-бедният член на кабинета, става ясно от данъчните декларации на гръц...
Иво Инджов, Институт за модерна политика /Пред Агенция "Фокус"/ БСП полага много сериозни усилия от повече от една година насам да възстанови доверие...
Премиерът Бойко Борисов поздрави лидера на СИРИЗА Алексис Ципрас за постигнатата победа на предсрочните парламентарни избори, проведени в Гърция на 20...
Ципрас спечели изборите и ще управлява отново с "Независимите гърци" Алексис Ципрас и неговата лява партия "Сириза" спечелиха за втори път тази годин...
СИРИЗА печели парламентарните избори в Гърция, информира BBC. Въпреки това партията на Алексис Ципрас по всяка вероятност няма да може да получи мноз...
По-малко от 8 месеца след като победи на парламентарните избори, бившият премиер и лидер на левицата Алексис Ципрас се опитва да получи още един манда...
Леворадикалната "Сириза" печели предсрочните избори в Гърция с малка преднина пред десноцентристката "Нова демокрация". гласят данните на екзитпола. П...
СИРИЗА води по вот на предсрочни парламентарни избори. Това показват първите резултати, публикувани на сайтовете на гръцки медии. Данните идват от анк...
Партията на бившия премиер Алексис Ципрас СИРИЗА изпреварва с 4 процента основния си опонент - "Нова демокрация", сочат резултати от социологическо пр...
Една седмица преди предсрочните парламентарни избори в Гърция нови анкети, чиито резултати са публикувани днес, дават едва незначителен аванс на ляват...
Ново социологическо проучване показва изравнени резултати на СИРИЗА и консервативната Нова демокрация преди предсрочните парламентарни избори в Гърция...
Бившият премиер на Гърция Алексис Ципрас не изключи възможността за коалиция със своите опоненти вляво, ако партията му СИРИЗА не спечели мнозинство н...
Консервативната партия "Нова демокрация" изпревари СИРИЗА в допитванията до общественото мнение в Гърция осемнайсет дни преди предсрочните избори в ст...