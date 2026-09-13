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Левият курс ще отвори БСП

Левият курс ще отвори БСП

Иво Инджов, Институт за модерна политика /Пред Агенция "Фокус"/ БСП полага много сериозни усилия от повече от една година насам да възстанови доверие...

01 април | 21:25
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