Сарафов с ключов ход. Знакова рокада в прокуратурата
Отива си гласът на Гешев
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Отива си гласът на Гешев
1495 автомобили откраднати за година, каза Сарафов
Прокуратурата ще се самосезира и ще възложи проверка, която да правят ДАНС и ГДБОП
Прокуратурата обясни схемата за трафик на нелегални мигранти у нас
Какво следва
Държавното обвинение продължава работата по случая
Говори Сийка Милева
Ето какво каза Сийка Милева
Ето коментарите на Янаки Стоилов и Сийка Милева
Единици случаите в последния месец, в които прокуратурата е сезирана за извършени нарушения, каза говорителят на главния прокурор
Това каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева
Отговорността за охраната на обществения ред е на изпълнителната власт, заяви говорителят на главния прокурор
Сийка Милева отговори на обвиненията на вътрешния министър
Той ще бъде конвоиран до арест на територията на България, съобщи Сийка Милева
„Днес българският народ ще разбере как Василев и Божков си партнират с „честни” политици и „свободни” журналисти", посочи Милева
Прокуратурата знае срещу кого се е изправила - хазартна организация, която разполага с милиони левове, каза говорителят на главния прокурор
Това обяви говорителката на Спецпрокуратурата Сийка Милева