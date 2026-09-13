Св. Силвестър обявил неделята за "ден Господен"
Имен ден празнуват Силвия и Серафим
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Имен ден празнуват Силвия и Серафим
По време на Априлското въстание Владиката създава първия Червен кръст в региона През лятото на 1875 година в Босна и Херцеговина избухва голямо въ...
100 духовници ще носят иконата му, гвардейци и казаци в литийното шествие Патриарх Неофит, митрополитите и делегация от Руската църква служат литурги...
Св. Синод на БПЦ насрочи дата за Тържественото прославление на Богучарски архиепископ Серафим (Соболев). Тържественото прославление на новия светия -...
Канонизираният Серафим ще засили религиозния туризъм Най-сетне Българската и Руската православна църква обявиха предстоящата официална канонизацията...
Неврокопчани искат паметник на лобното място на революционера Неврокопският митрополит Серафим се поклони пред паметта на революционера Гоце Делчев п...
Обявиха владиката за Софийски чудотворец, славим паметта му на 26 февруари Руската и българската църква канонизирахаархиепископа Архиепископ Серафим...
Неврокопският митрополит Серафим освети нова техника Навръх 1 февруари Православната ни църква чества паметта на св. мчк Трифон. Неврокопският митроп...
Благоевград. Неврокопският митрополит Серафим и благоевградски свещеници осветиха новия параклис „Свети дух" над Благоевград. Стотици благоевградчани...
Благоевград. Неврокопският митрополит Серафим лично ще провери как е ремонтирана вековна църква в Добринище. Само при спазени канони той ще освети хр...
След 17 г. и 7 месеца чакане домът на пророчицата отвори врати за посетители
Серафим освещава спасения от разруха храм след Великден
В църквата зрее нов скандал, който може да доведе до ново гласуване за Неврокопски митрополит. Повод за него ще е писмо на владиката ни в САЩ Йосиф. А...
Благоевград. Стотици миряни се събраха в събота сутринта в катедралния храм „Света Богородица" в Гоце Делчев, за да почетат паметта на Натанаил. Навър...
Благоевград. Свещениците бунтари от Сандански остават на постовете си, които заеха в края на миналата година. Новият Неврокопски митрополит Серафим ня...
Благоевград. Свещениците бунтари от Сандански служиха литургия заедно с новия Неврокопски митрополит Серафим в санданския катедрален храм „Свети Георг...
Кмет иска от него нов храм в стара казарма
Благоевград. Хиляди жители на община Гоце Делчев посрещнаха тържествено новия Неврокопски митрополит Серафим. В града е седалището на митрополията и ч...
Благоевград. След молебена в благоевградския катедрален храм „Въведение Богородично" в Благоевград се проведе официална среща между духовниците и пред...
Симитли. Свещенослужители в храмовете на община Симитли, общинското ръководство и много граждани посрещнаха новоизбрания Неврокопски митрополит Серафи...