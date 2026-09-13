Всичко за Серафим

Следете всички новини, анализи и коментари за Серафим. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Моят град
От много светии глава не боли

От много светии глава не боли

Канонизираният Серафим ще засили религиозния туризъм Най-сетне Българската и Руската православна църква обявиха предстоящата официална канонизацията...

06 февруари | 7:05
0 коментара
14796
Владика почете Гоце Делчев

Владика почете Гоце Делчев

Неврокопчани искат паметник на лобното място на революционера Неврокопският митрополит Серафим се поклони пред паметта на революционера Гоце Делчев п...

04 февруари | 15:27
0 коментара
2958