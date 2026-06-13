Морски тенис за начало на сезона
НТЛ с втори турнир за лятото в "Санта Марина"
Следете всички новини, анализи и коментари за Санта Марина. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
НТЛ с втори турнир за лятото в "Санта Марина"
Матс Нилсен е №1 в групата до 40 г в "Санта Марина"
Ваканционно Селище „Санта Марина" - Созопол ще приеме на 16-17 април първия турнир на Национална Тенис Лига - GREEN SET SANTA MARINA SERIES, които от...
Българската тенисистка Джулия Терзийска и германската й партньорка Вивиан Хайзен станаха шампионки на двойки на международния турнир за жени "Santa Ma...
Вивиан Златанова преодоля квалификациите на втория пореден международен турнир по тенис за жени във ваканционно селище "Санта Марина" в Созопол с нагр...
Три български тенисистки - Джулия Терзийска, Изабелла Шиникова и Виктория Томова - се класираха за четвъртфиналите на международния турнир по тенис "S...
Четири български тенисистки се класираха за осминафиналите на международния турнир по тенис за жени "Sozopol Santa Marina Cup", който е с награден фон...
Ваканционно селище „Санта Марина" ще е домакин на първите за Созопол международни турнири по тенис за жени, валидни за световната ранглиста, съобщиха...
Ваканционното селище край Созопол обещава уникалност, зеленина и хармония Ако трябва само с няколко думи да бъде описано ваканционно селище "Санта Ма...