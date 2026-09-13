Митрофанова с демонстрация. Проговори и взриви всички
Появи се на отварянето на Руската църква
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Появи се на отварянето на Руската църква
Днес храмът трябва да бъде отворен
Руснаците се заканват да търсят отговорност за незаконни действия
Новият предстоятел на храма е вече в България
Църквата е българска, заяви съпредседателят на ПГ на ДПС
След отварянето на църквата няма да има препятствия в нея да служат българските свещеници
Ще се проведе първо редовно заседание на Синода след изгонването на руските свещеници
Преди 26 години той е работил към държавния нотариат
Кой е собственик на храма?
Свещениците българи, назначени от патриарх Неофит, нямат право да служат там
Правосъдното министерство не може да се произнесе компетентно кой е собственикът
Искат проверка и установяване на собствеността на храма
Богослов проговори за правния и каноничния статут на храма
Думите на руския посланик у нас Елеонора Митрофанова са нагнетили напрежението
Съобщението идва от Агенцията по вписванията
Ние искаме тази ситуация да бъде преодоляна с разбирателство, каза той
Руският посланик у нас може да продаде мощите на св. Серафим, каза Калин Янакиев
Иска финансиране, за да се назначат свещеници
Експулсирането на определени служители трябва да се разграничи от затварянето на храма
По думите му професионализмът в ДАНС отстъпва на политическото говорене и оценки