Обама обядва с Ромни
Президентът на Съединените щати Барак Обама покани своя бивш републикански съперник Мит Ромни на обяд в Белия дом, съобщиха от офиса на държавния глав...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ромни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вашингтон. Мит Ромни призна победата на Обама като каза, че съпругата му би била една прекрасна първа дама, но за съжаление това не се е случило.Ромни...
Фотофиниш в битката за Белия дом между Барак Обама и Мит Ромни
Републиканци му благодарят за грижите
Вашингтон. В навечерието на последния, трети рунд от телевизионните дебати между кандидатите за президент на САЩ Мит Ромни и действащия държавен глава...
Лек за Ромнезията била здравната програма Обамакеър
Вашингтон. Според американските гласоподаватели президентът Барак Обама е спечелил втория от общо трите дебата със своя основен съперник на предстоящ...
Вашингтон. Трети кандидат за президент на САЩ беше арестуван снощи, защото е искал да спори заедно с Обама и Ромни. Под ударите на реда попадна Джил С...
Вашингтон. Барак Обама спечели втория дебат в надпреварата за президент на САЩ, категорични са международните медии. След като загуби по точки в първа...
Барак Обама ще се постарае да заличи лошото си представяне от първия дебат с опонента си Мит Ромни. Днес ще се състои вторият предизборен диспут между...
Вашингтон. Шансовете на републиканския кандат Мит Ромни за американски президент почти се изравниха с тези на Барак Обама. Това показват социологическ...
Вашингтон. Мит Ромни е победил Барка Обама в снощния предизборен дебат, сочат данните от проучване на общественото мнение. Според 67% от анкетираните...
Вашингтон. 50 милиона зрители гледаха първия дебат между двамата кандидати за нов президент на САЩ - Барак Обама и Мит Ромни. Телевизионният сблъсък м...
Републиканецът трябва да се надява на чудо, за да обърне резултата в своя полза
Вашингтон. Сайтът за видео споделяне Ю Тюб ще излъчи на живо всички дебати между американския президент Барак Обама и кандидата на републиканците Мит...
Вашингтон. Американският президент Барак Обама и опонентът му, републиканеца Мит Ромни, навлизат от днес в интензивна тридневна подготовка за първия о...
Вашингтон. "Ако бившият губернатор Ромни ни предлага да започнем още една война, то нека го каже", каза президентът на САЩ Барак Обама глава в интерв...
Вашингтон. Американският президент Барак Обама е изпреварил претендента за поста му от републиканската партия Мит Ромни с близо 4% от намеренията на и...
Вашингтон. Американският президент Барак Обама и претендентът за поста Мит Ромни се появиха в щатите Айова и Ню Хемпшър в първия ден след приключванет...
Ню Йорк. Главният прокурор на Ню Йорк Ерик Шнайдерман разследва някои от най-големите американски частни инвестиционни фондове за данъчни нарушения, п...