Реформатори с кампания за чип в личната карта
Част от реформаторите се готвят да започнат мащабна кампания, с която да убедят депутатите от ГЕРБ, че е нужно въвеждането на електронна лична карта и...
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Част от реформаторите се готвят да започнат мащабна кампания, с която да убедят депутатите от ГЕРБ, че е нужно въвеждането на електронна лична карта и...
Тази седмица е решаваща за бъдещето на Реформаторския блок. Във вторник на Изпълнителен съвет на коалицията ще бъде даден окончателен отговор на загад...
Кольо Колев,социолог Не смятам, че оставката на правосъдния министър Христо Иванов ще има някакъв особен ефект върху управляващата коалиция. В случая...
Поправката на на Реформаторски блок за отчитане на главния прокурор пред НС не мина. Текстът не получи подкрепата от 180 депутати и бе обявена 30-мин...
На заседанието си Реформаторският блок не е обсъждал оставки на министри, стана ясно след срещата на Блока днес Преди дни различни партии поискаха ост...
Някой техен министър ще изгърми, но управляващата коалиция няма да даде накъсо Поредното напрежение в редиците на Реформаторския блок не е нещо ново...
Блокът да заработи по друг начин, за да е стабилен партньор, поиска Москов Ще си направим харакири, ако Христо Иванов си тръгне, пошегува се Даниел В...
Да се сложи таван на премиите, които се раздават в регулаторните комисии като КЕВР, КРС и КФН, предлагат депутати от Реформаторския блок. За целта те...
Благодаря на всички, които гласуваха за видимите резултати. Това бяха първите думи на председателят на ПП ГЕРБ след като излязоха първите екзит полов...
Спор за листата съветници е в основа на скандала, твърдят десни Предизборен скандал избухна сред хасковските реформатори. Блокът регистрира в общинск...
СДС застана зад ГЕРБ, Костов руши дясното, обяви Янко Станев Реформаторите не успяха да се разберат за кандидатите си за кметове в страната. Въпреки...
Местна коалиция с името „Демократи за Перник" се прекръсти на „Реформатори – Демократи за Перник". В нея са включени ЕНП на Мария Капон, партия „Ник...
Реформаторският блок остава без кандидат-кмет в битката за Перник. Коалицията пропусна възможността да се регистрира в ОИК, а при направения опит за с...
Реформаторският блок и БСП се обявиха против решението на ЦИК номерата на партиите в бюлетините да се определят на национално ниво. Ще подадeм жалба д...
Радан спря женския бой за листите, но Реформаторите все повече приличат на алхимици