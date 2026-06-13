Акад. Васил Николов: Европа призна Солницата за люлка на цивилизацията, Провадия дори не ни поздрави
Искаме да привлечем младите и много гости от съседните страни, казва откривателят на най-стария град в Европа
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Искаме да привлечем младите и много гости от съседните страни, казва откривателят на най-стария град в Европа
Във време на големи промени и сътресения наследството ни държи като котва, каза еврокомисар Глен Микалеф, връчвайки наградата на акад. Васил Николов и...
Най-ранният солодобивен и градски център в Европа беше отличен на официална церемония в Брюксел
Знакът за европейско наследство е огромна гордост за нас, признание за труда ни
Опазването на богатствата трябва да бъде национален приоритет
Уникален артефакт, датиран на възраст от около 6500 години
Къщи на 2 и 3 етажа удивляват с архитектурата си учените
Говори академик Васил Николов
Професор Христо Смоленов, сега в креативно партньорство с ChatGPT, разработва отдавна идеята, че прототипът на Царския лакът – свещената мяра, изпол...
Със сол са си купували храна, медна руда от Южна България и кремъчни сечива от района Разград
Според него заедно с колегите си от турция разкрива тайните на възникването на цивилизацията на Стария свят
Специални подаръци за децата дава най-стария град в Европа