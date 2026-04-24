Огромно признание за Провадия-Солницата

Най-ранният солодобивен и градски център в Европа – Провадия-Солницата – беше отличен със Знака за европейско наследство (ЗЕН) за 2026 г. на официална церемония в Брюксел. Събитието се проведе в Музея за изкуства и история и отбеляза 15 години от създаването на инициативата. С включването на новите обекти общият брой на носителите на отличието достига 80 в 23 европейски държави, съобщиха от Националния археологически институт с музей - БАН (НАИМ-БАН).

По думите им тази церемонията по връчване на отличията за 2026 г. е водещото събитие на Знака за европейско наследство и представлява кулминацията на процеса на подбор за 2025 г., обявен по-рано тази година, предава БТА.

„Събитието беше открито с основно обръщение от Глен Микалеф, комисар по въпросите на справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта. То събра членове на Европейския парламент, представители на европейски институции, дипломати, експерти по културно наследство, заинтересовани страни. Програмата включваше още артистични изпълнения и няколко изложби на обекти със Знака. Тя беше организирана от Бюрото за Знака като момент на признание и честване на споделеното европейско наследство“, разказват от НАИМ-БАН.

В селекцията за 2025 г. са представени 13 нови обекта, които отразяват многообразието и дълбочината на споделената история и културен пейзаж на Европа. Избрани от независим експертен панел от 21 кандидати, тези обекти се открояват не само с историческото си значение, но и с ангажимента си към образованието, обществото и популяризирането на европейските ценности, особено сред по-младите поколения.

Говорейки на събитието, комисарят по въпросите на междупоколенческата справедливост, младежта, културата и спорта Глен Микалеф, заяви: „Тези 13 новонаградени обекта въплъщават най-доброто от това, което представлява Знакът за европейско наследство. Те отразяват богатството на нашата споделена история, като всеки от тях отбелязва важен етап в изграждането на ангажирано, информирано и ориентирано към бъдещето общество, вкоренено в европейските ценности, които ценим. Във време на големи промени и сътресения наследството ни държи като котва. То ни помага да разберем откъде идваме, да осмислим къде сме днес и ни вдъхновява да изградим общността на утрешния ден. Никога не бива да подценяваме значението и потенциала на тези обекти: да помагат на гражданите да се свържат със своята идентичност и да видят отразена общата си история в местата, които Знакът за европейско наследство признава.“

В тържествената церемония участие са взели ръководителите на проекта Провадия-Солницата, които са получили от комисар Глен Микалеф символът на отличието – плакет с логото на Знака. В краткото си слово академик Васил Николов е представил значението на Провадия-Солницата за най-ранната европейска история и е благодарил на експертния панел, Бюрото на Знака и Европейската комисия за високата награда, присъдена на обекта.

„От създаването си, броят на отличените със Знака за европейско наследство е нараснал до 80 обекта в 23 европейски държави, образувайки жив музей на Европа, който отразява както многообразието на нейната история, така и единството на нейните ценности. Освен историческото си значение, те са динамични пространства, предлагащи изложби, семинари, екскурзоводски обиколки, представления и образователни програми, предназначени да насърчават диалога и критичното размишление, особено сред по-младата аудитория. По този начин те демонстрират, че споделеното наследство на Европа не е статично наследство, а непрекъснат процес на обмен, интерпретация и обновяване“, посочват от НАИМ-БАН.

Оттам уточняват, че Знакът за европейско наследство е инициатива на Европейската комисия, подкрепена чрез програма „Творческа Европа“ и изпълнявана в сътрудничество с участващите държави членки. От 2011 г. насам Европейската комисия последователно подкрепя развитието на Знака за европейско наследство като водеща инициатива, засилвайки видимостта на споделеното наследство на Европа.

