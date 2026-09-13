Местан на чай с "Протестна мрежа"
Легендата в тениса Мануела Малеева (вдясно) слуша Местан
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Легендата в тениса Мануела Малеева (вдясно) слуша Местан
Борислав Цеков,Институт за модерна политика Гротескната политическа действителност у нас роди пореден малък "Франкенщайн" - проправителствена "Протес...
Професор по медицинско право лобира пред Христо Иванов за кадри в правосъдното ведомство Списък за назначение на 10 души, близки до "Протестна мрежа"...
Дежурните митингаджии искат повече суматоха, а не истината за дописките на Филип Златанов При "активните си мероприятия" различните специални служби...
София. Представителите на Протестна мрежа са използвали нерегламентирани доходи. Това става ясно от сигнал на собственика на агенция ПИК Недялко Недял...
София. "Аз съм един от хората, чийто подпис стои под сигнала на "Протестна мрежа" срещу Делян Пеевски, Николай Бареков и Цветан Василев, но съм го под...
"Протестна мрежа" се обяви срещу назначението на съдия Красимира Медарова за министър без портфейл с ресор избори. От организацията твърдят, че този...
София. Протестна мрежа възразява срещу назначаването на Красимира Медарова за министър без портфейл с отговорност за изборите. Това се казва в позиция...
София. "Бях на разпит". Това заяви депутатът от ДПС Делян Пеевски, след като излезе от следствения отдел на Софийска градска прокуратура днес следобед...
Във връзка със зачестили напоследък коментари в някои медии за действия на органите на досъдебното производство по предварителната проверка по сигнала...
Прокурор номер 1 разпореди проверката през февруари София. На разпит в Столичната полиция бе извикана Управата на Корпоративна търговска банка. От Гл...
София, Председателят на КТБ АД Цветан Василев е пуснал сигнал до главния прокурор за набеждаване срещу Антоанета Цонева, Николай Стайков и Асен Генов...
София. Реформаторите заедно с "Протестна мрежа", "Зелените", преподаватели и студенти ще обикалят страната, за да разясняват защо правителството трябв...
София. 126-ия пореден ден на антиправителствени протести бе съпътстван от протест срещу бежанците. Наред с десетките активисти, които скандираха "Оста...
София. ПГ на ГЕРБ ще инициира широк граждански дебат във връзка с внесените от БСП и Атака промени в Закона за досиетата, става ясно от отворено писмо...
София. Обединението на протестиращи срещу правителството на Пламен Орешарски вече има свой сайт. На www.protestnamreja.bg се намират новини и информац...
София. Организацията, координираща антиправителствените демонстрации, "Протестна мрежа" се свърза с екипа на "Стандарт нюз" по повод периодично тиражи...
София. Бившият премиер Бойко Борисов влезе в задочен диалог чрез медиите с протестиращите срещу правителството на Пламен Орешарски след сутрешния прот...
София. Създадената в началото на месеца Протестна мрежа обяви „Операция 100-3-5" за 4 септември, когато е планирано подновяваве на масовите протести...
„Да дойдат автобусите" е новото „Да дойдат танковете", смятат протестиращите