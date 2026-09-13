Учени бият тревога, смайващи факти за Земята
Мнението на професорите
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Мнението на професорите
Коалицията подписва документа утре
Искат полиците да се ангажират с отстояване на българската позиция
Преподаватели с високи постижения се превърнаха в прости бройки
Идеята е на тяхно място да се назначат млади хора, които са наясно с интернет платформите
В класацията на университета в Станфорд има и професори от вузовете ни
Каневчев/Котев срещу Божинов/Димитров в битка за титлата до 55 г
Ректорите ще сключват договори с министъра, спират "хвърковатите чети" от професори
Престижни университети предлагат безплатни онлайн курсове От лекциите може да разберете каква е връзката на финансите с красотата, любовта и йогата...
Учените в електронен регистър, поставят минимални изисквания за титла Идва ли най-сетне краят на "професорите на кило", които бълват висшите учебни з...
Андрей Слабаков от години е готов със сценарий и бюджет за БГ сага за великия владетел Николай Овчаров и Божидар Димитров се чудят как Мел Гибсън ще...
Качват учените в нета, ръководство на скъпи проекти ще им носи бонус точки Още една година България ще произвежда професори на кило. Просветното мини...
Бизнесмени също искат титлата, расте броят на поръчковите дисертации Няколко законопроекта за развитие на академичния състав се готвят да въведат по-...
Какви възможности ще има пред българската наука в следващите години? Как ще задържим младите учени тук и ще привлечем вече изтеклите мозъци? Какви про...
Идва краят на професорите на килограм. Проектозакон на просветното министерство ще ограничи възможностите за безконтролно раздаване на научни степени,...
Тя е най-стойностният човек за доктор хонорис кауза, заяви ректорът на УНСС Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова получи подкрепата на професор...
МОН няма да внася училищен закон, чакат ГЕРБ да преработи своя София. В последните години се раздаде огромно количество титли, но голяма част от съст...
Велико Търново. Философи с професорски титли и доценти от Софийския университет ще покажат какво могат с китарите на рок площада в село Миндя. 50-годи...
Професори и доценти във висшите учебни заведения са едни от най-добре платените в България. Това твърди ректорът на Висшето училище по застраховане и...
Страшилища с титли налагат диалектиката на тройката