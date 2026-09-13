Всичко за Професори

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Професори на кило още година

Професори на кило още година

Качват учените в нета, ръководство на скъпи проекти ще им носи бонус точки Още една година България ще произвежда професори на кило. Просветното мини...

09 април | 20:35
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Политици напират за професори

Политици напират за професори

Бизнесмени също искат титлата, расте броят на поръчковите дисертации Няколко законопроекта за развитие на академичния състав се готвят да въведат по-...

11 февруари | 6:55
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Професори зад Бокова за ООН

Професори зад Бокова за ООН

Тя е най-стойностният човек за доктор хонорис кауза, заяви ректорът на УНСС Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова получи подкрепата на професор...

12 януари | 20:30
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