Официално! МВР призна полицейско насилие над журналист
Димитър Кенаров е бил и незаконно задържан
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Димитър Кенаров е бил и незаконно задържан
Униформените агресирали,защото не смеели да действат според правомощията си
Няма забавяне на преписките, категорични са от прокуратурата
Депутатът пише на Лаура Кьовеши
Делегираният прокурор Вероника Трифонова коментира отправените обвинения
Поиска справедливост чрез закони и присъди
Депутатите изслушват Бойко Рашков
Следовател работи интензивно, каза държавното обвинение
Нито имам правото, нито задължението да контролирам конкретни дела, коментира главният прокурор
Викат на изслушване и главния прокурор
В хода на разследването са разпитани множество свидетели
Евгени Марчев разказа какво е преживял по време на протестите
Със 199 гласа “ЗА” депутатите създадоха временна комисия
Атентаторът от Ансбах се е оплакал в писмо от полицейско насилие в България. 27-годишният сириец е описал в писмо защо се страхува да бъде върнат в н...
"Тогава, когато трябва, ще има уволнения, но няма да има самоцелни уволнения". Това заяви вътрешният министър Румяна Бъчварова по повод протеста проти...
Протест срещу полицейското насилие се организира в София. Повод е разпространеното наскоро видео с полицаи, които бият момиче и момче. "Качество, а н...
Полицейското насилие в България е практика и фактът, че сега се появява клип за насилие, който е заснет преди месеци, е случайност. Това заяви пред бТ...
"Вкъщи биеш ли жена си?", попитал полицай свой колега. "Да не искаш да работя и у дома", засегнал се другият. Този вечнозелен анекдот периодично се пр...
Потресаващ случай на полицейско насилие над момче и момиче беше заснет и изпратен до предаването "Господари на ефира". Във видеоклипа се вижда как пет...
Хиляди излязоха по улиците на Балтимор, щата Мериленд, за да участват в "митинг на победата". Той бе вчера и с него хората за пореден път се обявиха с...