Всичко за Полицейско Насилие

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Диагноза: Озверяване

Диагноза: Озверяване

"Вкъщи биеш ли жена си?", попитал полицай свой колега. "Да не искаш да работя и у дома", засегнал се другият. Този вечнозелен анекдот периодично се пр...

08 юли | 5:05
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