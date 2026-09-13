Каракачанов: Нямам информация за подслушвания
Редно е да се извади списък при такива изнесени факти, коментира лидерът на ВМРО
Следете всички новини, анализи и коментари за Подслушвания. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Редно е да се извади списък при такива изнесени факти, коментира лидерът на ВМРО
"Служебното правителство среща огромна съпротива с изясняването на обстоятелствата около подслушванията"
Това е голяма предизборна спекулация
София. 20 отказа за издаване на специални разузнавателни средства е направил Софийският градски съд през миналата година. Това става ясно от годишния...
София. Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства ще се съсредоточи върху изработването на новите образци и регистър за използването на...
Учредителният конгрес на БАСТА ще бъде на 22 септември
Лондон. Британското правителство предупреди авиокомпаниите да не позволяват на бившият служител на ЦРУ Едуард Сноудън да лети до Великобритания, споре...
Вашингтон. Разкрита бе и свръхсекретната програма PRISM ("Призма"), която дава възможност на ФБР и АНС да следят в реално време потребителите на най-г...
Лондон. Бивш технически служител на ЦРУ е източникът на изтеклите в медиите информации за програмите за наблюдение на американското правителство, пр...
София. Всички министри от кабинета на Бойко Борисов са били подслушвани. Това потвърди в първото си интервю като защитен свидетел бившият земеделски м...
Президентът на САЩ Барак Обама увери американците, че никой не подслушва телефонните им разговори, и че проследяването на имейли и интернет активнос...
Лондон. Американската агенция за национална сигурност (NSA) е събирала данни за телефонните разговори на десетки милиони американци, според вестник...
Национално бюро ще контролира СРС-та, подслушването става държавна агенция
След всеки шефовете се сменят, но течът на компромати не секва
Червеният соцлидер твърди, че Цветанов е наредил бръмбари за Плевнелиев