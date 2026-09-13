Всичко за Подслушвания

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"Призма" ловува в Google и Facebook

"Призма" ловува в Google и Facebook

Вашингтон. Разкрита бе и свръхсекретната програма PRISM ("Призма"), която дава възможност на ФБР и АНС да следят в реално време потребителите на най-г...

12 юни | 19:25
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