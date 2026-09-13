Всичко за Peugeot

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Peugeot Exalt с кожа от акула

Peugeot Exalt с кожа от акула

Уникален концепт, наследник на Onyx от 2012 г., показа Peugeot на започналото в неделя автомобилно изложение в Пекин. Той се нарича Exalt и има кожа о...

23 април | 4:10
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Peugeot 2008 DKR атакува "Дакар"

Peugeot 2008 DKR атакува "Дакар"

Три седмици след новината, че Peugeot, Red Bull и Total са решили да обединят усилия, за да участват в рали "Дакар 2015", автомобилът, който ще води а...

15 април | 22:20
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Peugeot вади наточен RCZ

Peugeot вади наточен RCZ

Феновете на роудстърите скоро ще имат нова мечта. Специално за Фестивала на скоростта в Гудууд френската компания Peugeot извади на бял свят за първи...

16 юли | 22:30
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