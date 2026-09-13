Любима марка изтегля 240 000 дизела. Дефектът
Причината е потенциално опасен дефект на ангренажната верига
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Причината е потенциално опасен дефект на ангренажната верига
Колата е с ярки цветове и спортно излъчване.
Peugeot хвърля поредната ръкавица на конкурентите. Този път в лицето на обновения си флагман 508, за който френските инженери са се погрижили да бъде...
Новото комби на Peugeot хвърля ръкавицата на "германците" с по-стегната возия С цели 140 кг е отслабнало новото Peugeot 308SW спрямо предшественика с...
Уникален концепт, наследник на Onyx от 2012 г., показа Peugeot на започналото в неделя автомобилно изложение в Пекин. Той се нарича Exalt и има кожа о...
Три седмици след новината, че Peugeot, Red Bull и Total са решили да обединят усилия, за да участват в рали "Дакар 2015", автомобилът, който ще води а...
Малкият френски кросоувър очарова с дизайн, комфорт и икономичност
Новото компактно семейно Peugeot хвърля сериозна ръкавица на Golf
Спортистът на французите е притегателна сила за зяпачите
Европейската комисия одобри помощта
Феновете на роудстърите скоро ще имат нова мечта. Специално за Фестивала на скоростта в Гудууд френската компания Peugeot извади на бял свят за първи...