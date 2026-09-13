Всичко за Патриотичен Фронт

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Карастоянова напуска ПФ

Карастоянова напуска ПФ

Народният представител Полина Карастоянова напуска парламентарната група на Патриотичния фронт. Това обяви председателят на Народното събрание Цецка Ц...

09 юни | 9:11
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Карастоянова дала оставка

Карастоянова дала оставка

Депутатът от Патриотичния фронт (ПФ) Полина Карастоянова е подала оставка като зам.-председател на парламентарната група, научи "Стандарт". Това е ст...

13 януари | 23:40
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