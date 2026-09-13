БСП и Патриотите могат да излъчат общ президент
Сметките за коалиция с АБВ и "Движение 21" може да дадат обратен резултат Ще има ли нов ляв кандидат на президентския вот наесен? Коя е избираемата к...
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Сметките за коалиция с АБВ и "Движение 21" може да дадат обратен резултат Ще има ли нов ляв кандидат на президентския вот наесен? Коя е избираемата к...
Народният представител Полина Карастоянова напуска парламентарната група на Патриотичния фронт. Това обяви председателят на Народното събрание Цецка Ц...
Полина Карастоянова е отстранена от комисиите, в които взимаше участие по предложение на групата на Патриотичния фронт. Това заяви пред журналисти в п...
Нова държавна агенция да поеме грижата за децата, семейството, възрастните и хората с увреждания. Това предвижда концепция за преструктириране на сист...
От Фронта не изключват преговори с АБВ, но най-много харесват Борисов за държавен глава Реформаторският блок ще покани Патриотичния фронт на разговор...
Говорих с президента и той не знаеше за номинация от Радан за нов мандат, каза премиерът Направихме много работа заедно. Ивайло Калфин се държа изклю...
До края на тази парламентарна сесия ПФ-НФСБ- ВМРО ще внесе в Народното събрание Законопроект за създаването на „Национална гвардия". Това е само работ...
Първият пострадал, ако се приеме предложението на Патриотичния фронт за забрана на бурките ще бъде Мики Маус. Следват Мини Маус, миньоните и така ната...
Двама гърци „зарибяват" последователи в Сандански и Петрич Народният представител от Патриотичния фронт Атанас Стоянов изпрати сигнал до полицията в...
Европа няма как да бъде обетованата земя за целия свят. Това заяви съпредседателят на Патриотичния фронт Красимир Каракачанов на брифинг след консулта...
Президентът да наложи вето върху Закона за обществените поръчки. Това поискаха депутати от различни парламентарни групи – реформаторите Мартин Димитро...
Дошло е време да поставим въпроса за референдум за връщане на смъртното наказание, обяви в парламента евродепутатът Ангел Джамбазки, който заедно с на...
Полина Карастоянова е освободена от поста заместник-председател на ПГ на Патриотичния фронт. Това стана ясно, след като в началото на днешното пленар...
Депутатът от Патриотичния фронт (ПФ) Полина Карастоянова е подала оставка като зам.-председател на парламентарната група, научи "Стандарт". Това е ст...
Внесохме законопроект, с който да отменим поправката в закона, под която са се подписали Полина Карастоянова и подведените от нея. Това заяви Валери С...
Националният фронт за спасение на България /НФСБ/ подкрепя на балотажа кандидата на ГЕРБ за кмет на Сливен Стефан Радев. Това стана ясно по време на п...
Кандидатът на Патриотичния фронт за кмет на Русе Искрен Веселинов отговори по оригинален начин на клевети по свой адрес. Той обяви награда за всеки, к...
Редно е бежанците да ги закарат в Аризона и Тексас "Стандарт" продължава поредицата от интервюта с лидери на парламентарно представените партии преди...
ВМРО и НФСБ ще се явят разделени на местния вот, научи "Стандарт". Патриотичният фронт (ПФ) няма да има единна регистрация в ЦИК за изборите и коалици...
Патриотичният фронт е за свикване на председателски съвет. Те искат решение за конституцията на обяд чрез свикване на съвет в 11.30 в Народното събран...