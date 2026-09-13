Всичко за Отпуска

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Дават по 350 лева за СПА на ЧНГ

Дават по 350 лева за СПА на ЧНГ

Голямото завръщане след новогодишните празници ще съвпадне и с обилен сняг, предупредиха министри и метеоролози. Стотици хиляди автомобили ще има по п...

30 декември | 22:25
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4х4 почивни дни през 2016 г.

4х4 почивни дни през 2016 г.

Четири пъти по четири последователни почивни ще имат работещите догодина. Хората ще отдъхват повече покрай 3 март, 24 май, 6 и 22 септември. Това став...

27 ноември | 18:55
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Шефка брани пост с болничен

Шефка брани пост с болничен

София. Пети месец директорът на Националния център по обществено здраве и анализи е в болничен. Причината за продължителните остсътвия е в страхът от...

15 декември | 14:06
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Гришо отпуска с мотокрос

Гришо отпуска с мотокрос

Акапулко. Напоследък се занимавам с мотокрос. Това е доста опасен спорт, на който имах възможността да се насладя няколко пъти през последните месеци....

25 февруари | 12:33
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