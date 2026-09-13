Важна новина за отпуските!
Ето какво задължение да изпълните
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Ето какво задължение да изпълните
И при сватба, и при смърт разполагате с 2 дни
България ще получи 1 151 000 ваксини на "Пфайзер/Байонтех
По разпореждане на премиера от днес Костадин Ангелов прекратява отпуската си
Актрисата ще посрещне първото си дете от Томъс Кайл
Ето - тъкмо си нагласил багажа, и още дори не си помислил за всички опасности, които те дебнат. Възможностите да си прецакаш отпуската са прекалено мн...
Петък е, а в парламента, където по традиция денят е отреден за контрол на министрите, депутатите са в отпускарско настроение. Фоторепортерът на БГНЕС...
В парламента днес се очаква депутатите да разгледат на първо четене промени в Кодекса на труда, като новите текстове предвиждат увеличаване на отпуски...
73 милиона лева за справяне с безработицата. Тази сума се очаква да одобри кабинетът днес. Сумата е точно толкова колкото и миналата година. Близо 60...
Голямото завръщане след новогодишните празници ще съвпадне и с обилен сняг, предупредиха министри и метеоролози. Стотици хиляди автомобили ще има по п...
Четири пъти по четири последователни почивни ще имат работещите догодина. Хората ще отдъхват повече покрай 3 март, 24 май, 6 и 22 септември. Това став...
По-добре се върнете на работа в сряда, а не в понеделник - Вече сме в края на отпускарския сезон, склонни ли са хората към депресии след края на отпу...
София. Пети месец директорът на Националния център по обществено здраве и анализи е в болничен. Причината за продължителните остсътвия е в страхът от...
София. Правилата за ползване и прехвърляне на платен отпуск припомниха днес от Главна инспекция по труда (ГИТ). Във връзка с наближаването на края на...
Сънливост и лоша концентрация издават следваканционната депресия Сезонът на отпуските приключи и е време да се върнем на работното си място. Отпочина...
Похарчили сме по 255 лв. у нас и 550 лв. в Гърция за великденска почивка София. С 30% повече ще са туристите за майските празници в сравнение с преди...
Акапулко. Напоследък се занимавам с мотокрос. Това е доста опасен спорт, на който имах възможността да се насладя няколко пъти през последните месеци....
София. Петима министри от кабинета на Пламен Орешарски са си заявили отпуск за празничните дни. Това става ясно от справка по Закона за достъп до обще...
Страната ни се оказва на върха на класация – с 55 почивни дни годишно
София. В края на годината изтича срокът, в който невзета отпуска за 2011 г. може да се използва. В противен случай тя ще бъде загубена. 2-годишната да...