Слави: Днес си отиде един наистина добър човек
Лидерът на ИТН с пост в мрежата
Свещеникът в момента е настанен в кюстендилското село Коняво
Козите и овцете на отец Иван осигуряваха млякото и месото за над 200 души
Дариха хранителни продукти на стойност 3 000 лева за приюта в Нови хан
Радинела Чушева зарадва децата на отец Иван с храна и куп подаръци
Близо 5000 лв. са необходими на отчето, за да изплати дълговете
В къщите са настанени 200 бедни, от тях 150 са деца, от които 75 са ученици, останалите ходят в забавачницата.
Млад мъж от комуната на отец Иван в село Якимово е нанесъл побой на 66-годишен местен жител. Разправията между двамата е станала заради посегателстват...
Мило ми е да служа в моята епархия, признава спасителят на бездомни и бедни Българската православна църква най-после призна богоугодното дело на прос...
Видинският митрополит Дометиан ръкоположи в сан архимандрит известният като отец Иван Благодетелят от село Нови хан. Това стана в храма „Свети свети К...
Председателят на Християнски съюз Ваня Касабова с писмо, адресирано до областния управител на Добрич Детелина Николова се обръща със зов за помощ за п...
Близо 10 000 щатски долара са дарени за дома на отец Иван от Нови хан. Обърната в български пари, сумата е малко над 17 000 лева. Тя е изпратена от бъ...
Анонимни заплахи за смърт по телефона получава отец Иван от Нови хан през последните две седмици. Да освободи всички жени и деца, на които дава подсло...
Водосвет бе отслужен в кметството в град Добринище преди началото на втория мандат на кмета Китан Галчев. Отец Иван освети всички помещения в сградата...
Огромен пожар е вилнял снощи в един от имотите на отец Иван в село Якимово. Към 23 часа е получен сигнал, че гори навес, собственост на отеца. Пожарни...
Приютът на отец Иван остана без ток - 5000 лева е сметката към енергото, няма и дърва за зимата - Помогнете да изпратим децата на училище, зове свещ...
Откак загина дядо Кирил Варненски, няма кой да плати ваканция за децата Надявам се делото да продължи и след смъртта ми, казва благодетелят от Нови х...
Пореден обир в приюта на отдец Иван в Якимово. Добрият старец е изправен пред проблем седмица преди прошка. Отецът съобщи пред Нова тв, че тази седми...
София. Приютите в Нови Хан и Якимово имат спешна нужда от хранителни продукти и въглища за отопление през зимата. Отец Иван призова за помощ от ефира...