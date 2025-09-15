Слави: Днес си отиде един наистина добър човек

Днес си отиде един наистина добър човек. Това написа във Фейсбук Слави Трифонов по повод кончината на отец Иван. Духовникът е издъхнал тази сутрин в Нови хан. Известен е с това, че създаде приют, в който настаняваше хора от различни краища на страната, които са в нужда.

Ето какво написа лидерът на ИТН в своя пост:

Да си добър човек е толкова логично. Всъщност всички трябва да сме добри хора, нали така? И децата да бъдат възпитавани като добри хора, родителите им да са добри хора, учителите, съседите ни, колегите ни, приятелите ни. Всички трябва да сме добри хора. Да правим добро. Но дали наистина е така? Всеки сам най-добре може да прецени.

Аз мисля, че днес си отиде един наистина добър човек. Отец Иван беше добър човек и искаше да прави добро за всички, но най-вече за децата, които съдбата беше отхвърлила и които въобще не знаеха какво е това – добро. А отец Иван им го даваше с пълни шепи и на всяка цена. Ей това наистина може да е „на всяка цена“ – да правиш добро. Иначе няма да сме хора.

Светла му памет! И ако наистина има рай, той с широки крачки се е запътил натам.

