Отиде си обичаният отец Иван

Почина отец Иван от Нови хан. Това съобщи за БНТ кметът на село Якимово Георги Георгиев. Духовникът е издъхнал тази сутрин в Нови хан. Известен е с това, че създаде приют, в който настаняваше хора от различни краища на страната, които са в нужда.

В неговия приют „Св. Николай“ при храм „Св. Троица“, както и в село Якимово живеят близо 200 деца на различна възраст, както и възрастни хора в нужда – бездомни, майки с деца и сираци, които разчитаха на неговата грижа и подкрепа.

През последните години отец Иван беше във влошено здравословно състояние.

