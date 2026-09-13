Отиде си обичаният отец Иван
Духовникът е издъхнал тази сутрин в Нови хан
Следете всички новини, анализи и коментари за Отец. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Духовникът е издъхнал тази сутрин в Нови хан
От храма "Св. Успение Богородично" в град Кърджали публикуваха видеоклип
Около 2,5 тона хранителни продукти ще получат семействата в дома за сираци "Св. Николай"
Намериха колата на отец Ромил, от него няма следа
Крадци отмъкнаха 6 кошера от пчелина на отец Иван в село Якимово, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Това станало в нощите между 3 и 5...
Ето тези пари - 143 лева, колкото са детските на петте от децата ми за 1 месеца, аз изпращам на социалния министър Ивайло Калфин. Заради неговата рефо...
Той необикновен, макар че твърди обратното. Отец Иван Попянков Иванов ползва таблет при четене на молитви и други църковни ритуали. Не в това обаче е...
Село чества Димитровден в уникален храм Заради отец Стоян Бербатов все повече миряни и туристи бият път до благоевградското село Марулево. Доста от г...
Отец Рафаил, който е игумен на Кладишкия манастир, бе един от малкото духовни хора, които се обявиха абсолютно категорично против позицията на Светия...
Синът на отец Никола Николов от Хасково 11-годишния Никола ще е най-малкият представител на България на Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в Лос...
Свещеникът трябва да събере 5 хил. лв. за нови протези