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Спасяват парите от ЕС

Спасяват парите от ЕС

Пари от действащите досега оперативни програми на ЕС ще може да се ползват и след края на 2015 г. Европейската комисия прие преработени Насоки за прик...

05 май | 19:05
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