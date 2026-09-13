Ревански с дълго чакани новини от Брюксел за оперативните програми
Кметът на Белица в важни срещи в сърцето на Европа
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Кметът на Белица в важни срещи в сърцето на Европа
ЕК одобри изменението на три оперативни програми, парите са за бедни и образование
Европейската комисия одобри днес останалите две оперативни програми за България — „Региони в растеж" и „Околна среда". С това решение и 7-те оперативн...
Пари от действащите досега оперативни програми на ЕС ще може да се ползват и след края на 2015 г. Европейската комисия прие преработени Насоки за прик...
София. Категорично твърдя, че 2015 година няма да бъде нулева. Това заяви вицепремиерът по еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончев в п...
Надявам се освен ОП "Човешки ресурси", която вече е одобрена, до март 2015 г. да имаме още поне две или дори три одобрени програми. Това заяви пред БН...
София. Вицепремиерът по еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончев заяви, че 2015 година няма да бъде нулева, дори някои от оперативните...
Брюксел. Европейската комисия възстановява плащанията по оперативна програма „Регионално развитие". Това стана ясно на съвместната пресконференция на...
Брюксел одобри първата оперативна програма за периода 2014-2020 г. - "Развитие на човешките ресурси". По нея страната ни ще получи 2,135 млрд. лв. в с...
Страсбург. "Ако се спрат програмите, малките и средни предприятия ги чакат фалити", заяви евродепутатът от левицата Илияна Йотова по време на дебата з...
София. Оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж" и „Околна среда" са одобрени за официално изпращане на Европейската комисия....
София. "Много е трудно да пуснем програмата „Транспорт", не съм оптимист. Ще ви кажа следващия понеделник, когато отида в Брюксел, дали ще има политич...
София. 2014 г. е нулева за еврофондовете, правим всичко възможното и 2015 да не е. Можем да възстановим реалистично около 400 милиона евро. Това заяви...
София. Със сигурност ще има загуба на средства по Оперативна програма „Околна среда". Въпросът е доколко тя може да бъде минимизира в оставащото време...
София. Не би трябвало да допускаме нулева година по оперативните програми. Това заяви по време на блиц контрол в парламента вицепремиерът Илияна Цанов...
Правителството отпусна 15 млн. лв. допълнително по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Със средствата щ...
София. "По този заем се работи от доста време, той беше одобрен преди около 3 седмици от борда на Европейската инвестиционна банка и трябва да бъде од...
Брюксел. Европейската комисия изрази готовност да действа максимално бързо за възстановяване на плащанията по спрените оперативни програми. Това стана...
София. Актуализацията на бюджета ще бъде подготвена до края на септември, тя се оказа неизбежна. Това заяви служебният министър-председател проф. Геор...
София. Правителството разреши на министъра на финансите да осигурява до 750 млн. лв. за финансиране на плащания по проекти по Оперативна програма „Око...