САМО В СТАНДАРТ: Кого дърпа Цветанов в партията си
Бившите кметове на Благоевград и на Видин – Атанас Камбитов и Огнян Ценков, ще са заместниците на Цветанов
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Бившите кметове на Благоевград и на Видин – Атанас Камбитов и Огнян Ценков, ще са заместниците на Цветанов
Собственик на транспортна фирма получи куршум в предното стъкло
Нямаме право да губим време в лутане и смяна на посоката, казва кандидатът на ГЕРБ за кмет
Влизаме първи по резултат в балотажа за кмет на община Видин, каза кандидат-кметът
На първи тур води кандидатът на ГЕРБ Огнян Ценков с 33,2%
По инициатива на Огнян Ценков скулпторът Светлин Николаев възстанови бронзовата фигура на сърна, която десетилетия е радвала жителите на града
В края на мандата си всеки кмет е длъжен да даде отчет за свършеното, каза кандидатът на ГЕРБ
В предприятието са ангажирани над 240 служители
Още не съм влязъл в местната власт, а вече чух фалшиви новини за себе си, каза Тихомир Цветанов
През изминалите 4 години като кмет на Община Видин Огнян Ценков е имал приемен ден за граждани всяка седмица
Кандидат-кметът за Видин от ГЕРБ подкрепи номинирания за кмет на Дунавци Мартин Иванов
Когато говоря за развитието на Видин, говоря за развитието на цялата Община и всеки неин жител, категоричен бе Ценков
Променяме облика на града, отчете Огнян Ценков
В петък вечер кметът на Видин Огнян Ценков ще даде старт на традиционният градски панаир, съобщиха от общината. Събитието, което е основното за града...
Кметът на Видин Огнян Ценков призова длъжниците на местната хазна да си платят данъците до 2015 година, съобщиха от общината. Ако не направят това доб...
Кметът на Видин Огнян Ценков отчете първите си 100 дни. Това бяха дни на изпитание на волята ми да осъществя намеренията си и да спазя обещанията, дад...
Кметът на Видин Огнян Ценков бе гост на празника на Трифон Зарезан по стар стил в няколко села на общината, съобщиха от администрацията. Той заряза в...
Фирма "Витан – Ж – Тодорка Младенова", доставяла хранителни продукти за детски заведения в община Видин и охранителната "Марс" – ООД, наложиха запори...
Огнян Ценков се хвана на зарезанско хоро Кметът на Видин Огнян Ценков се включи в празника на лозаря Трифон Зарезан в село Капитановци, съобщиха от о...
Кметът на Видин Огнян Ценков призова гражданите и фирмите да платят данъците си на общината. Спешно се нуждаем от средства за съфинансиране на проекти...