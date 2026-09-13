Мицотакис пак покори Гърция, но се представи по-слабо от очакваното
Ако тези резултати бъдат потвърдени, Нова демокрация би получила 7-8 места в Европарламента
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Ако тези резултати бъдат потвърдени, Нова демокрация би получила 7-8 места в Европарламента
Драматични местни избори в южната ни съседка
Нова демокрация може да получи 158 места в 300-членния парламент
Нова демокрация е с 20 процентни пункта повече от опозиционната СИРИЗА
Приключи предизборната кампания в Гърция и днес в страната е ден за размисъл
Гърция „е положила основите на едно по-оптимистично бъдеще“
Партията на Мицотакис спечели близо 40% на вчерашните извънредни парламентарни избори
Наследникът на една велика политическа фамилия е десен, но се бори с крайнодесните
Главната опозиционна партия Нова демокрация води с 32-35% от гласовете
Кириакос Мицотакис върна фамилията в политиката като лидер на "Нова демокрация" В началото на седмицата гръцката десница в лицето на партия "Нова дем...
Гръцката консервативна опозиционна партия Нова демокрация избра своя нов лидер. Това е бившият министър на административната реформа Кириакос Мицотаки...
Ново социологическо проучване показва изравнени резултати на СИРИЗА и консервативната Нова демокрация преди предсрочните парламентарни избори в Гърция...
Консервативната партия "Нова демокрация" изпревари СИРИЗА в допитванията до общественото мнение в Гърция осемнайсет дни преди предсрочните избори в ст...
Партията на бившия премиер Алексис Ципрас – СИРИЗА – води с едва един процент пред основната опозиционна партия "Нова демокрация" в нагласите преди пр...
Атина. В Гърция днес се провеждат предсрочни парламентарни избори след провала на избора за президент на страната. Изходът от днешният вот до голяма с...
Атина. Лявата формация СИРИЗА води пред дясноцентристката Нова демокрация с между 3,2 и 3,5% според социологическите проучвания две седмици преди пред...