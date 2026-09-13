Край! Лекарско решение за Мбапе
Относно счупения му нос
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Относно счупения му нос
Цяла Франция трепери за състоянието на звездата
Повече информация за процедурата
Легендите разказват
Рай за медузите
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Намира се на Черноморското крайбрежие
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Пекин. След като носът на китаец бил тежко увреден от инфекция, лекари решили "да отгледат" втори нос на челото на мъжа, който да замени увредения му...