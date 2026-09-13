Ангелкова проговори за снимките с Живко Коцев
Нямам информация за дейността на хора, свързвани с г-н Коцев, заяви тя
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Нямам информация за дейността на хора, свързвани с г-н Коцев, заяви тя
Съпругът на Николина Ангелкова показа новата си жена
Тя написа остър коментар в социалната мрежа
Валентин Милушев я бие с преференции
Бившият министър не спира да учудва публиката
Бившият министър на туризма се появи неузнаваема на публично събитие
Тя твърдеше, че имаме единен бранш, но разединяваше, каза Румен Драганов
Наемат безработни, пускат мярка 80/20
Съобщението е дошло от министъра на туризма Николина Ангелкова
Ангелкова: Предимството на България са малкото заразени от коронавируса
Цените на чадърите и шезлонзите ще са минимум наполовина по-ниски
Винаги българите са били пазар номер едно, на който разчитаме по отношение на туризма
Министърът на туризма Николина Ангелкова не вижда никакво основание да подава оставка
Туристическият сктор поиска оставката й заради липса на стратегия за работа в извънредното положение
Към момента около 10% са тези, които са запазили работата си
Ако се започне от юли и август, България би могла да има един късен летен сезон
"В момента в страната има едва 1025 души в местата за настаняване. Кошмарно е."
Туризмът буквално не работи, призна министърът на туризма Николина Ангелкова
Близо 296 хил. души са заетите в сектор „туризъм“ у нас, но предстоят сериозни съкращения
Заради разпространението на новата болест в Европа се очаква спад на изходящия туризъм