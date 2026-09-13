Всичко за Никола Груевски

Следете всички новини, анализи и коментари за Никола Груевски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Политика Общество
Момчето си отива

Момчето си отива

В понеделник македонският парламент прие оставката на премиера Никола Груевски и правителството му. Това стана само три дни след провала на преговорит...

22 януари | 7:10
0 коментара
11448
Ке я деламе ли Македония

Ке я деламе ли Македония

Арбен Джафери беше лидер на македонските албанци докъм 2007 година, когато отстъпи мястото си на лидер на Демократичната партия на албанците на Мендух...

22 май | 5:10
0 коментара
23062