Македонски премиер беглец хвърли тежки обвинения към България
Дълъг ще бъде и процесът на присъединяване на Скопие към ЕС, твърди Никола Груевски
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Дълъг ще бъде и процесът на присъединяване на Скопие към ЕС, твърди Никола Груевски
Същевременно съпругата на Груевски Боркица продължава да ходи на работа в Агенцията за ценните книжа
Баща му е българин, но той не е искал наш паспорт, увери вицепремиерът
Нашият и македонският премиер ще режат заедно лента на магистрала "Струма"
Лидерът на управляващата в Македония ВМРО-ДПМНЕ - Никола Груевски приветства обявената от Държавната изборна комисия готовност да организира на 5 юни...
В понеделник македонският парламент прие оставката на премиера Никола Груевски и правителството му. Това стана само три дни след провала на преговорит...
Македонският парламент гласува разпускането си и прие оставката на премиера Никола Груевски, предаде Balkan Insight. Социалдемократите начело със З...
Премиерът Никола Груевски трябва да подаде оставка в Събранието на Македония днес. Така той трябва да гарантира изпълнението на политическото споразум...
Външният министър Даниел Митов, който бе на визита в Македония, обсъди кризата у съседите с премиера Никола Груевски, с лидера на опозицията Зоран Зае...
Коз за Зоран Заев ще е да вкара албанци в листите Посещението на лидера на СДСМ Зоран Заев е добър знак за България, тъй като по този начин страната...
"Обещал съм, че до 15 юли ще имат достатъчно добра магистрала до Пловдив". Това заяви премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Рим, където е на офици...
Арбен Джафери беше лидер на македонските албанци докъм 2007 година, когато отстъпи мястото си на лидер на Демократичната партия на албанците на Мендух...
Правителственият самолет, с който е пътувала македонската делегация, водена от премиера Никола Груевски, на връщане от Страсбург, е кацнал аварийно в...
Зоран Заев е в челен сблъсък с премиера Никола Груевски Двама политически лидери са в челен сблъсък в съседна Македония - лидерът на опозиционния соц...
Европейският парламент ще обсъди политическата криза в Македония тази вечер. Премиерът на страната Никола Груевски и опозиционера Зоран Заев започнаха...
Македонският премиер няма да подава оставка Македонският премиер Никола Груевски отвърна на големия протестен митинг срещу него от неделя с контрадем...
"Това, което става днес в страната е диктатура на политическото малцинство в услуга на чужди служби. Този народ е най-добрият отговор на всички сценар...
Македонци и албанци заедно поискаха на митинг оставката на премиера Най-големият митинг в историята на Македония от 25 години събра вчера в Скопие 20...
Опозицията в Македония се събира днес на митинг в центъра на Скопие. Хиляди македонци ще поискат оставката на премиера Никола Груевски. Митингът ще з...
Правителството на Никола Груевски се съгласи съдебните власти да върнат паспорта на лидера на опозицията Зоран Заев Лидерът на СДСМ Зоран Заев и лиде...