За НГ: Сексуално насилие и в Хелзинки
Високо равнище на сексуални посегателства е имало в новогодишната нощ в Хелзинки, съобщи финландската полиция. Новината идва след като стана ясно, че...
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Високо равнище на сексуални посегателства е имало в новогодишната нощ в Хелзинки, съобщи финландската полиция. Новината идва след като стана ясно, че...
40-годишна жена е настанена в реанимацията на областната болница в Сливен на командно дишане. В неделя по обяд тя е претърпяла катастрофа като пасаже...
Смразяващ вятър ще нахлуе в последния ден на 2015 година, като минималните температури ще стигнат минус 10°. През деня ще бъде предимно слънчево, но...
Идва кучи студ, но сняг няма да натрупа Изпращаме старата и посрещаме Новата година със сибирски студ. Живакът на 31 декември ще падне под -10 градус...
В основната си част българите ще празнуват Нова година в България. Над 260 000 ще бъдат на различни места в страната. От друга страна в периода 15 де...
Ученичката на Мирела Френи Федерика Ломбарди пее за първи път в България на 1 януари Творби на Верди, Сен-Санси и Бизе ще звучат в зала 1 Меломаните...
Димитър Рангелов е посрещнал Новата година във въздуха. Нападателят на турския "Коняспор" и съотборниците му се прибирали след загубата 0:2 срещу амат...
София. Тази година, около 560 хил. българи са пътували в страната за Коледа и Нова година, като 80 хил. са предпочели автобусен транспорт, а 120 хил....
Чужденци и българи карат ски на отлични писти в Пирин Благоевград. Над 15 000 гости от страната и чужбина избраха курорта Банско за посрещането на но...
Стара Загора. Гласовитата Поли Паскова, която майсторски вплита в едно фолк, поп и диско, ще весели казанлъчани в новогодишната нощ, информираха от об...
Кърджали. В празничната новогодишна нощ общоградското веселие в Кърджали ще започне в 23. 30 ч. край 24-метровата елха пред Дома на културата. 10 мину...
Кърджали. Празничната програма в Момчилград тази година ще зарадва много момчилградчани, завърнали се от различни краища на света, за да отпразнуват н...
Добрич. Норвежкият рок изпълнител Йорн Ланде, който е специалният гост тази година в новогодишната нощ в Каварна стана "Кмет за един ден" на морската...
Благоевград. За децата в симитлийското село Долно Осеново коледните и новогодишните подаръци дойдоха от чужбина. За поредна година емигрантите от сели...
Благоевград. 13 контролни групи са мобилизирани за денонощна охрана на държавните горски територии и на частните горски имоти край Разлог. За предотвр...
София. Частните партита са били хит при посрещането на 2014 г. и отбелязват ръст от поне 20%, каза експертът в туризма Румен Драганов. Причината е, че...
Горна Оряховица. Рапърът Криско откри 2014-а в полицейския арест в Горна Оряховица, след като спретна погром в местен хотел. В първите часове на 1 яну...
София. 45 декларации за облагане на доходите на гражданите от 2013 г. бяха подадени "офлайн" (в офисите на НАП) през първите два часа от старта на дан...
Голмайсторът честити във Фейсбук на феновете
Дубай влезе в Гинес Дубай навлезе в 2014-а с най-грандиозното тържество в историята. Новогодишните фойерверки там бяха записани в Книгата на рекордит...