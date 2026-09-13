Всичко за Нг

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Изпращаме 2015-та с кучи студ

Изпращаме 2015-та с кучи студ

Смразяващ вятър ще нахлуе в последния ден на 2015 година, като минималните температури ще стигнат минус 10°. През деня ще бъде предимно слънчево, но...

30 декември | 17:00
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Масови партита за 2014-а

Масови партита за 2014-а

Дубай влезе в Гинес Дубай навлезе в 2014-а с най-грандиозното тържество в историята. Новогодишните фойерверки там бяха записани в Книгата на рекордит...

01 януари | 22:45
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