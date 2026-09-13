Клуни ще снима филм за незаконното подслушване на британци
Известният режисьор и актьор Джордж Клуни ще снима филм за скандала с незаконното подслушване на телефони на британци, което е било извършено от медии...
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Известният режисьор и актьор Джордж Клуни ще снима филм за скандала с незаконното подслушване на телефони на британци, което е било извършено от медии...
София. Три години условна присъда поиска прокуратурата за Цветан Цветанов. Това стана ясно след заседание на Софийски градски съд днес. Обвинението и...
София. Днес Софийски градски съд ще гледа делото срещу Цветан Цветанов за СРС-та. Очаква се по него да има пледоарии. Бившият вътрешен министър е обви...
София. Държавата не е използвала структури и средства за незаконно послушване. Това заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев...
Проф. Евгений Николов твърдеше, че цецомобилът е бил годен да подслушва
И съдия ще разпитва бившия вътрешен министър
Преди ваканцията ще има становище от разследването срещу Мирослав Найденов
София. Никой не иска да защитава Цветан Цветанов по делото за незаконното подслушване срещу него. Това довериха за "Стандарт" източници от адвокатурат...
София. Участниците в аудиозаписа от петък ще бъдат извикани на разпит в прокуратурата. Бившият премиер Бойко Борисов, министърът на земеделието от каб...
Лидерът на БСП призова прокуратурата незабавно да провери автентичността на записите
София. Бившият транспортен министър Ивайло Московски също защити бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, след изявленията за подслушване на всички в...
София. До края на деня Цветан Цветанов вече няма да е кандидат – депутат, прогнозираха на извънредна пресконференция от БСП. Евродепутатът Илияна Йото...
София. Мирослав Найденов е вътрешен човек в ГЕРБ и може да му се вярва, коментира бившият икономически министър Трайчо Трайков. „Само ми се искаше да...
Бившият земеделски министър ще получи охрана
Притеснен съм за спазването на гражданските права на милиони българи
София. Във връзка с обстоятелствата, изнесени от бившия земеделски министър Мирослав Найденов в предаването „Тази сутрин" на бТВ от днес, прокуратурат...
Шефът на службата за борба с измамите Джовани Кеслер е заподозрян в нерегламентирано подслушване
БСП по поръчка на Цветан Цветанов извадили делото срещу него, твърди бившият земеделски министър
Стара Загора. „Подслушването е масово и всеки в България може да бъде негова жертва”. Това обяви Сергей Станишев на среща със симпатизанти в Стара Заг...
Няма как Цветанов да не е знаел за незаконното подслушване