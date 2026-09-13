Нов ковид ужас се задава в Китай. Какво казват лекарите
Увеличаването на случаите на КОВИД-19 в Китай може да предизвика мутация
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Увеличаването на случаите на КОВИД-19 в Китай може да предизвика мутация
Медикаментът е разработен в Турция, ще може да се прилага и на деца
При две сложени дози ефективността е голяма срещу всички мутации
Под заплаха от нова COVID мутация
Ваксинацията се натовари с много големи и неадекватни очаквания, смята инфекционистът
Те са по-заразни от вървоначално открития в Ухан вирус
Вариантът "Делта плюс" се разпространява по-бързо, има по-силно свързване с рецепторите на белодробни клетки
Не можем да докажем индийския щам заради леките симптоми
Масово търсене на нови мутации на COVID-19 започва у нас
Четвъртата вълна е неизбежна, смята доц. Ива Христова
Японски учени смятат, че изследването им показва необходимостта от ваксинация
"Трябва да се акцентира възрастните хора да се ваксинират"
В момента в страната има осем мутации на коронавируса
Природота със сигурност не е възстановена
Той е най-отличаващият се от оригиналния щам от Ухан, включително и сравнен с вариантите от Кент, РЮА и Индия
Научните доказателства сочат, че някои мутации могат да бъдат значителни и да и да не са податливи на ваксините
В турска лаборатория за 40 минути установяват дали заразен с коронавирус човек е с мутации на вируса
Но британският вариант на коронавируса, който е по-заразен, в момента доминира и трите ваксини
Радостина Александрова не изключи удължаване на локдауна
Държавата подкрепя 17 проекта срещу коронавирус