Кмет с "метла" за роднини на опонент и предшественик
Кметът на община Белица Радослав Ревански прави чистка на роднините на депутата Муса Палев и на бившия градоначалник Ибрахим Палев. 10 души вече са о...
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Кметът на община Белица Радослав Ревански прави чистка на роднините на депутата Муса Палев и на бившия градоначалник Ибрахим Палев. 10 души вече са о...
Нещо нередно се случваше в ДПС през последните години. Имаше силово налагане на кандидати, които хората не приемаха. Още тогава подавахме сигнали, но...
С 9 гласа „за" и само 1 „Против" ОИК – Белица допусна до участие на балотажа кандидата на ГЕРБ Иван Богданов, който остана трети на първия тур с 21,49...
Депутатите Гюнай Хюсмен и Муса Палев, които бяха изключени от ДПС, имат солиден опит в политиката. Двамата от години са основни играчи на Движението в...
Благоевград. Отстраненият от парламентарната група на ДПС депутат Муса Палев призна, че е очаквал това да се случи. Но не спирал да се моли да не се с...
София. Парламентарната група на ДПС остана с двама народни представители по-малко. Това стана, след като на заседание бяха изключени Гюнай Хюсмен, изб...
Благоевград. Проблемът с битовата престъпност в Пиринския край продължава. Това стана ясно във вторник по време на заседание на Комисията по обществен...
Благоевград. Областният управител на Благоевград Муса Палев и заместникът му Костадин Дурчов ще участват днес в дискусия, инициирана от портала на бъл...
Благоевград. Областният управител на Благоевград Муса Палев и екипът му поздравиха лесовъдите по повод Седмицата на гората. Всяка година тя се празнув...
Благоевград. Областният управител на Благоевград Муса Палев ще посрещне в кабинета си ученичката от ХІ клас на Професионалната гимназия по икономика „...
Благоевград. Областният управител на Благоевград Муса Палев утвърди график и разпореди на свои служители да бъдат на общински сесии. Чиновниците ще п...
Благоевград. Да се създаде Китайски консултативен център със седалище Благоевград. Той ще съдейства за развитие и задълбочаване на бизнес отношенията...
Симитли. Областният управител Муса Палев назначи експертна комисия, която да извърши оглед на опасно свлачище в квартал „Ораново" в град Симитли. В по...
Благоевград. Спешна среща с всички компетентни органи и институции поискаха от Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите в Санданск...
Благоевград. Областният управител на Благоевград Муса Палев проведе среща с регионалния представител на ЧЕЗ за България Петър Докладал. Целта на губе...
Благоевград. Областният управител на Пиринския край Муса Палев излезе с обръщение към кметове на населени места в община Благоевград. Наскоро управниц...
Благоевград. Благоевградската бунтарка Людмила Манова атакува пред областния управител Муса Палев решението на местните общинари за сделка с историчес...
Сандански. „За мен един от основните акценти в работата на Министерството на земеделието и храните е развитието на средното образование. Вече създадох...
Благоевград. Почти 10 000 подписа с искане за оставката на назначения преди два месеца областен управител на Благоевград са събрали протестиращите, съ...
Благоевград. Тази сутрин протестът пред областната управа в Благоевград срещу назначаването на Муса Палев за губернатор премина в преглед на печата. О...