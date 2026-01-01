Продадоха на търг златен медал от Мондиал 2018
Неизвестен колекционер плати 65 000 евро за отличието
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Неизвестен колекционер плати 65 000 евро за отличието
Петър Хубчев призна, че мачът в Стокхолм е бил решен за 4 минути, като имаше предвид първите 2 гола. Той си призна и основните слабости в играта на на...
Видео ТУК! Живото предаване от мача - ТУК! Критиките на Хубчев - ТУК! За 4 дни България 2 пъти яде пердах в световните квалификации, което се очакв...
Край на мача! Швеция- България 3:0. 87-а минута. Отървахме четвърти гол, след като Владислав Стоянов отби инстинктивно топката с крак, а Джими Дурмаз...
Петър Хубчев започва да наследява късмета на великия си предшественик Димитър Пенев и броени дни преди световната квалификация с Франция получи първи...
Легендарният вратар на италианският национален отбор и "Ювентус" Джанлуиджи Буфон обяви, че целта му е да играе на Мондиал 2018 в Русия и след това да...
Певицата Полина Гагарина влезе в журито, което ще трябва да избере талисман на световното първенство в Русия. Освен нея там попаднаха Фьодор Бондарчук...
Допинг скандалът удари и футболния Мондиал 2018 Руският министър на спорта Виталий Мутко развя бяло знаме и заяви, че съдейства напълно на Световната...
Спонсор на националите дава по 100 лв. на ДЮШ във волейбола Продължават опитите на България да приеме и световното първенство по волейбол за мъже пре...
Селекционерът Петев показа мускули в Петербург България си осигури поне лесен старт в квалификации за Мондиал 2018 в Русия, които започват следващата...
Президентът на Русия Владимир Путин ще посети галавечерята, на която ще бъдат изтеглени групите за квалификационната фаза на Световното първенство пр...
ФИФА потвърди, че стадион "Лужники" ще приеме мача на откриването и финалния двубой на Мондиал 2018 в Русия. Четвъртфиналните срещи от световното пър...
България ще бъде в четвърта урна в жребия за квалификациите на световното първенство по футбол в Русия "Мондиал 2018", потвърди УЕФА. Там попадат и Ту...
Президентът на Русия Владимир Путин ще вземе участие в церемонията по тегленето на жребия за Мондиал 2018. Това съобщи прессекретарят на държавния гла...
Русия няма да има проблем с изграждането на стадионите за Мондиал 2018 и всички съоръжения ще бъдат изградени в срок. Това обяви шефът на организацион...
Руският топмодел Наталия Водянова и тв водещият Дмитрий Шепелев ще бъдат водещите на жребия за определяне на участниците в квалификациите за Мондиала...
Определиха формата за класиране на Мондиал 2018 в Русия от зона Европа. Той ще бъде същият, както и за световното в Бразилия миналото лято. Всички 52...
Цюрих. Обвиненията в корупционни практики срещу Катар около спечелването на домакинството на Световното първенство през 2022 година бяха свалени, инфо...
Сао Пауло. Международната федерация по футбол (ФИФА) утвърди финансова помощ за Русия в размер на $2,153 млрд, за организацията на световното първенст...