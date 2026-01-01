Всичко за Мондиал 2018

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НА ЖИВО: Швеция - България

НА ЖИВО: Швеция - България

Край на мача! Швеция- България 3:0. 87-а минута. Отървахме четвърти гол, след като Владислав Стоянов отби инстинктивно топката с крак, а Джими Дурмаз...

10 октомври | 20:35
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