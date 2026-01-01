Неков: Целта ми е младите хора да остават и да се връщат в Силистра
Неков подчерта, че до днес, не само Силистра, но цяла България не се е възползвала от Дунавската стратегия
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Неков подчерта, че до днес, не само Силистра, но цяла България не се е възползвала от Дунавската стратегия
Парите от санкциите отиват във фонд за защита на потребителите в засегната държава
Евродепутат обяви конкурс за най-смешен партиен анекдот за 125-ата годишнина от основаването на партията Голямата награда за най-смешен партиен виц е...
Евродепутатът от БСП Момчил Неков е на четиридневно работно посещение в САЩ, на което ще посети световно известни компании в сферата на IT технологии...
На предизборна среща, организирана от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ, в село Айдемир, община Силистра, кандидатът за кмет Никола Караколев направи мултимедийна пре...
„Антон Георгиев е доказан професионалист и много уважаван от местния бизнес. Въпреки пречките, това ще бъде следващият кмет на Плевен". Така председат...
Евродепутатът Момчил Неков (БСП/ПЕС) открива мобилна приемна. "Първата ни дестинация е Стара Загора, като офисът ще е позициониран до сградата на Общи...
„Наличието на арбитражния механизъм ISDS в сегашния му вид в Споразумението ТПТИ не е обосновано", каза евродепутатът Момчил Неков по време на конф...
С декларацията "Шуман" преди 65 години се поставя началото на съвременната европейска история, от която и България е част днес. Въпреки че вече 28 дъ...
"Силно вярвам, че БСП ще намери сили да събори това управление и да привлече повече симпатизанти". Това заяви в Стара Загора Драгомир Стойнев, зам.-п...
Не се дразня, че съм "Любимец 15", но полагам два пъти повече усилия да се докажа, казва евродепутатът Момчил Неков - Г-н Неков, в началото на седмиц...
След фиаското с Момчил Неков, който отстрани от първото място в листата лидера на БСП Сергей Станишев, в левицата започнаха да говорят за промяна на в...
Нямаше натиск да се откажа, всички в БСП-София ме подкрепиха
Неков сам трябва да прецени дали да стане евродепутат София. 588 000 български граждани са се възползвали от възможността да гласуват преференциално....
София. Момчил Неков вече си е купил билет за Брюксел. Това каза депутатът от БСП Кирил Добрев пред журналисти в парламента, с което изтъкна, че той ня...
Книгата му с интервюта на Жан и Бойко изведнъж стана бестселър Неочакваният любимецът номер 15 Момчил Неков подлуди БСП. 27-годишният политолог има н...
София. Момчил Неков, който благодарение на преференциалния вот измести лидера на партията и президент на ПЕС Сергей Станишев от първото място в евро...
София. Приятел на 15-ият в листата на Коалиция за България Момчил Неков предсказа победата му в преференциалния вот още през април. По предварителни д...