Всичко за Момчил Неков

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Неков с офис на колела 15/15

Неков с офис на колела 15/15

Евродепутатът Момчил Неков (БСП/ПЕС) открива мобилна приемна. "Първата ни дестинация е Стара Загора, като офисът ще е позициониран до сградата на Общи...

01 септември | 20:30
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Любимец 15 подлуди БСП

Любимец 15 подлуди БСП

Книгата му с интервюта на Жан и Бойко изведнъж стана бестселър Неочакваният любимецът номер 15 Момчил Неков подлуди БСП. 27-годишният политолог има н...

28 май | 4:40
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