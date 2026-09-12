Ограничения и промени в движението на бул. „България“. Затворени Участъци и Нови Маршрути
Налага се промяна в движението, съобщиха от Центъра за градска мобилност.
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Налага се промяна в движението, съобщиха от Центъра за градска мобилност.
За „Обнови Европа“ на войната по европейските пътища трябва да се сложи край
Хакатонът е организиран от А1 и Асоциацията за развитие на София
Целта на съревнованието е да предизвика хората с технологични знания и умения да потърсят смели и иновативни решения за бъдещето на градската мобилнос...
Европейският парламент ще обяви днес резултатите от гласуването на пакета "Мобилност"
Предвижда се резултатите от гласуването да бъдат обявени утре
България търси съмишленици сред държавите членки на ЕС за воденето на дело в Съда
Решението е било взето от Съвета на ЕС неприсъствено, съобщи нашбевродепутат
В свое писмо транспортните министри на България, Унгария, Литва, Полша, Кипър, Латвия, Малта и Румъния настояват ЕС да се откаже от пакета
Заедно със свои колеги от ЕП той поиска сваляне на пакета от дневния ред
Миналата седмица транспортната комисия отхвърли предложението пакетът да бъде изтеглен от Еврокомисията
Предстои още едно гласуване, но анализът от изминалото показва, че и то ще бъде неуспешно
Оценяват високо усилията на правителството и българските евродепутати по темата
Протестът на превозвачите в Страсбург остава
Той е един от тримата наши евродепутати, не участвали в гласуването срещу пакета „Мобилност”
България е първата страна в Източна Европа, която пуска мобилни парични преводи от и за чужбина. Разработката е на Банка ДСК и MoneyGram. Това обявиха...
"Мобилността на работниците в медицинския сектор води до дисбаланс и множество предизвикателства пред Европейския съюз". Това заяви евродепутатът Фили...
Предстои да бъдат закупени още 110 нови автобуси за столицата по проекта за модернизация на градския транспорт по ОП „Регионално развитие", съобщи кме...
Европейската комисия ще изготви план за регулиране на мобилността на работната сила в страните от Европейския съюз през втората половина на годината,...
Добрич. За поредна година Добрич се включи с редица мероприятия в Европейската седмица на мобилността, която се отбелязва от 16 до 22 септември. Тийне...