Всичко за Миглена Кунева

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Нов скандал назрява в РБ

Нов скандал назрява в РБ

Меглена Кунева е единственото име, което е било обсъждано на среднощното заседание на реформаторите РБ се раздира от нов скандал, който е на път да р...

29 януари | 8:42
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Свиха марката Реформатори

Свиха марката Реформатори

Човек на Кунева тайно патентова името Оказа се, че марката е регистрирана в Патентното ведомство от човек на Меглена Кунева зад гърба на ръководствот...

08 октомври | 5:25
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Кунева се среща с ГЕРБ за ЕС

Кунева се среща с ГЕРБ за ЕС

София. Лидерите на Реформаторския блок ще се видят с колегите си от ГЕРБ днес в парламента. Срещата е част от совалките на реформаторите заради кризат...

17 април | 6:00
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