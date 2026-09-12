Нов скандал назрява в РБ
Меглена Кунева е единственото име, което е било обсъждано на среднощното заседание на реформаторите РБ се раздира от нов скандал, който е на път да р...
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Меглена Кунева е единственото име, което е било обсъждано на среднощното заседание на реформаторите РБ се раздира от нов скандал, който е на път да р...
Брюксел. Работим по това на срещата в Рига другата седмица да предложим на ЕС България да изгради център срещу трафика на оръжие през Западните Балкан...
Вицепремиерът Меглена Кунева днес вика трима министри, за да обсъдят проблемите около бежанците и границите ни. На срещата трябва да присъстват минист...
Брюксел. Ако влезем в Шенген, това ще доведе до ръст на БВП. Това заяви късно снощи пред журналисти в Брюксел вицепремиерът по координация на европейс...
София. „Не можем да представим резултат, защото такъв не сме постигнали". Това заяви Меглена Кунева от Реформаторския блок след срещата с ГЕРБ за съст...
Кунева цепи блока, обяви Гроздан Караджов Със скандал влязоха в парламента депутатите от Реформаторският Блок. Малко преди да удари първия звънец на...
София. Очакванията ми от преговорите с ГЕРБ са за конструктивен диалог, каза Меглена Кунева председател на „Движение България на гражданите" пред "Фок...
Човек на Кунева тайно патентова името Оказа се, че марката е регистрирана в Патентното ведомство от човек на Меглена Кунева зад гърба на ръководствот...
София. "Реформаторският блок е втора политическа сила". Това заяви каза Меглена Кунева, лидер на „Движение България на гражданите" минути след екзит п...
Русе. Участието на повече жени в политиката е гарант за повече мерки за образованието и здравеопазването. Това заяви днес водачът на Реформаторския бл...
София. Ако хората решат да гласуват за мен, като отбележат преференциално номер едно, дай Боже това да са толкова хора, колкото бяха на президентските...
София. Лидерите на Реформаторския блок ще се видят с колегите си от ГЕРБ днес в парламента. Срещата е част от совалките на реформаторите заради кризат...
София. Подгответе се за успеха. Реформаторският блок ще печели всички следващи избори. Никога повече българско правителство няма да разединява хората,...
Варна. Бойко Борисов щял да бъде патерица на Реформаторския блок. Да оставим настрани всякаква ортопедия. Реформаторският блок е независим проект в це...
Сливен. Аз бих призовала всички партии, които намират себе си за демократични, да кажат, че няма да правят коалиция, да направят санитарен кордон в от...
Готови сме за предсрочни избори, смята лидерът на ДБГ
София. Найден Зеленогорски е една от номинациите за лидер на "Движение България на гражданите", съобщиха от партията Меглена Кунева пред "Стандарт". Б...
Стара Загора. Единственият смисъл този парламент да има право на още малко живот, освен подкрепата на Атака, е да приеме нов избирателен кодекс. Това...
Бургас. Нови лица поемат ръководството на структурата на „Движение България на гражданите" в Бургас. За общински председател бе избран Живко Табаков,...
София. До края на седмицата РЗС ще сезира Комисията за защита от дискриминация заради предизборния клип на Движение "България на гражданите", съобщиха...