Парче фолио върху метлата! Как помага за по-добро чистене?
Методът се използва върху плочки, ламинат и винил, но ефектът зависи от пода и вида на четката
Следете всички новини, анализи и коментари за Метла. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Методът се използва върху плочки, ламинат и винил, но ефектът зависи от пода и вида на четката
От психическа гледна точка тренировките насърчават креативността и забавлението
Защо са тези ключови рокади
Повечето назначения са без конкурс, изгонени са дългогодишни експерти
Доколко това е ефективен метод за почистване е под въпрос
Тих саботаж изненада новото служебно правителство
Прави промени в ръководството на партията и в устава
Бейл, Модрич и Родригес са на дузпата
Министър-председателят Бойко Борисов благодари на почистващия персонал на Летище „София" за символичния подарък, който получи вчера в знак на благодар...
Метла с българския трикольор получи премиерът Бойко Борисов от чистачките на Летище София. Министър-председателят не можа да приеме дара си лично, зар...
Кметът на община Белица Радослав Ревански прави чистка на роднините на депутата Муса Палев и на бившия градоначалник Ибрахим Палев. 10 души вече са о...
Осъден на пробация благоевградчанин напусна работа и ще грабне метлата, за да изтърпи наказанието си. Мъжът с инициали К. Г. в началото на септември м...
2 години лишаване от свобода при първоначален общ режим определи Бургаският окръжен съд за 25-годишната Ганка Димитрова, която преби с метла до смърт...
Преди месец бременната Ганка пак пратила мъника в болница