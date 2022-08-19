Само в Стандарт! Разкритие за метлата на Нинова,БСП назначила 500 свои
Близо 500 верни на БСП кадри са намерили топли места във властта, докато социалистите бяха част от четворната коалиция , а Корнелия Нинова – вицепремиер и министър на икономиката и индустрията. Това разкриха за „Стандарт” източници от Министерски съвет. „Стандарт” разполага със списъка н назначенията в министерствата, ръководени от БСП.
На мястото на верните социалисти е имало хора, с дългогодишен опит, които са били освободени, за да се намери място на партийните назначения.
Повечето от ръководните длъжности са заети от членове на БСП без конкурс и без нужния опит и квалификация, твърдят източниците ни.
Сред имената прави впечатление, че има много членове на Националния съвет на БСП, общински и областни председатели на партията, както и преброители на Конгреса.
Ето списъка на назначените във властта:
|Име
|Населено място
|Административна структура
|Длъжност
|Валери Александров Сарандев
|Благоевград
|Областна администрация
|Областен управител
|Василий Занков Мариновски
|Благоевград
|Чгозападно държавно предприятие
|Директор
|Емил Славчев Колевичин
|Разлог
|ЮЗДП
|Член на УС на ЮЗДП
|Марко Стефанов Запрев
|Гоце Делчев
|ТП ДГС
|Директор
|Георги Василев Манолов
|Белица
|ЮЗДП
|Ръководител звено Одит в ЮЗДП
|Младен Стоименов Тимчев
|Благоевград
|Министерство на икономиката и индустрияа – БАИ, ИАИМСП
|Изпълнителен директор, член на УС
|Любен Илиев Милев
|Благоевград
|ЮДЗП
|Член на УС
|Филип Борисов Зайков
|Добринище
|ТП ДГС Добринище
|Директор
|Иван Стоянов Станчев
|Благоевград
|Рибарство и контрол
|Ръковдител
|Илия Иванов Клечков
|Благоевград
|ДГС-Елешница
|Директор
|Иван Георгиев Бакъшов
|Белица
|ДГС-Белица
|Директор
|Мария Николова Захова
|Благоевград
|Областна дирекция Земеделие
|Ръководител
|Валентин Кръстев Бошкилов
|Благоевград
|Областна разплащателна агенция
|Ръководител, началник отдел
|Емил Светославов Солачки
|Благоевград
|ДЛС
|Директор
|Росен Янев
|Струмяни
|ДГС
|Директор
|Йорданка Костадинова Рускова
|Белица
|Служба ‚Земеделие“
|Служител
|Иво Станчев Ташев
|Благоевград
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Елисавета Веселинова Стойчева
|Благоевград
|ТП на НОИ
|Ръководител
|Радой Валентинов Радев
|Благоевград
|Дирекция „Регионална служба по заетостта“
|Ръководител
|Катя Христова Плачкова
|Разлог
|Бюро по труда
|Началник
|Димитър Павлов Бучков
|Якоруда
|Социално подпомагане
|Директор
|Йорданка Божилова Еринина
|Разлог
|ДБТ Разлог към РД Благоевград
|Ръководител
|Валери Крумов Миленков
|Благоевград
|РД „Социално подпомагане“
|Ръководител
|Йордан Иванов Бучков
|Разлог
|Екоинженеринг РМ-ЕООД
|Служител
|Красимир Иванов Мутафчинов
|Разлог
|ДГС-Елешница
|Служител
|Йорданка Иванова Стамберова
|Елешница
|ДГС
|Помощник-лесничей
|Димитър Георгиев Неделчев
|Симитли
|ДЛС Дикчан
|Зам.-директор
|Сашо Богданов Карлачки
|Симитли
|ДГС
|Зам.-директор
|Елена Андреева Чучулайна
|Банско
|Общинска служба по земеделие
|Служител
|Иван Николаев Ризов
|Благоевград
|ДГС „Катунци“
|ДИректор
|Елена Димтрова Туджарова
|Сандански
|Дирекция „Бюро по труда“
|Служител
|Зоя Ангелова Минкова
|Гоце Делчев
|Дирекция „Бюро по труда“
|Служител
|Гергана Димитрова Орманлиева
|Гоце Делчев
|Дирекция „Бюро по труда“
|Директор
|Лилия Николова Льонева
|Петрич
|Дирекция „Бюро по труда“
|Старши експерт
|Йордан Здравков Таранов
|Петрич
|Дирекция „Бюро по труда“
|Младши експерт
|Мариела Андреева Къндарова
|Сандански
|Дирекция „Бюро по труда“
|Главен експерт
|Мария Георгиева Инджова
|Петрич
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Старши експерт
|Сайди Ибиш Шанай
|Гърмен
|ОС Земеделие
|Експерт
|Биляна Кирилова Пешева
|Благоевград
|ОС Земеделие
|Служител
|Филип Борисов Зайков
|Петрич
|ДГС
|Директор
|Надя Александрова Минкова
|Гоце Делчев
|ОС Земеделие
|Служител
|Спас Иванов Икономов
|Гърмен
|ОС Земеделие
|Експерт
|Вангел Папалюгов
|Гоце Делчев
|Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
|Ръководител
|Мария Валериева Костадинова
|Банско
|Отдел АННТ-ДТБ
|Младши експерт
|Елена Тодорова Маркова
|Гоце Делчев
|ДГС
|Хигиенист
|Иван Костадинов Герин
|Елешница
|ДГС
|Зам-директор
|Росен Асенов Янев
|Струмяни
|ДГС
|Директор
|Гергана Чинкова
|Места
|ДГС Места
|Финансов контрольор
|Костадин Борисов Шумантов
|Благоевград
|ОС Земеделие
|Главен счетоводител
|Мария Йорданова Тодорова
|Благоевград
|ОС Земеделие
|Младши експерт
|Рени Гинчева Иванова
|Благоевград
|Система за агропазарна информация
|Служител
|Габриела Кирилова Сарафска
|Благоевград
|ОС Земеделие
|ПМС
|Ангел Костадинов Камбуров
|Хаджидимово
|ОС Земеделие
|Началник
|Йорданка Малинова Скаварданова
|Благоевград
|ОС Земеделие
|Технически секретар, деловодител
|Пролет Трифонова Петкова
|Благоевград
|ОС Земеделие
|Главен експерт
|Александра Георгиева Самаржиева
|Благоевград
|ОС Земеделие
|Младши експерт
|Владислав Димитров Зашев
|Благоевград
|ОС Земеделие
|Младши експерт
|Николай Иванов Харизанов
|Места
|Напоителни ситеми, клон Струма-Места
|Зам.-директор
|Александър Светославов Мановски
|Благоевград
|Комисия „Защита на потребителите“
|Ръководител
|Мария Димитрова Пелтекова
|Хаджидимово
|Бюро по труда
|-
|Николай Славев Дерлоков
|Благоевград
|Мин. на икономиката, Мин. на туризма
|-
|Ивайло Николов Георгиев
|Благоевград
|Язовири и каскади
|Служител ХЕС на канали: Благоевградска бистрица и Раловица
|Ангел Емилов Кобуров
|Сандански
|ОС Земеделие
|Началник
|Димитър Джойкев
|Благоевград
|Държавен фод „Земеделие“
|Експерт /страши или главен/
|Джемал Билал Тупев
|Якоруда
|ДГС Елешница
|Лесничей
|Иван Христов Вълчев
|Благоевград
|ДЛС Дикчан
|Лесничей
|Славчо Асенов Джолев
|Банско
|ДГС Места
|Лесничей
|Иван Димитров Биляров
|Банско
|ДГС Добринище
|Лесничей
|Димитър Владимиров Пъйков
|Банско
|ДГС Разлог
|Лесничей
|Лъчезар Иванов Шумаров
|Банско
|ДГС Добринище
|Лесничей
|Шукри Рамаданов Оаманчев
|Гърмен
|ДГС Гърмен
|Лесничей
|Янко Божидаров Илчев
|-
|ДГС Места или ДГС Добринище
|Дректор
|Николай Леонидов Стоянов
|Петрич
|ДГС Петрич
|Лесничей
|Стойко Илиев Танков
|Бургас
|Областна администрация
|Областен управител
|Божан Желязков Божанов
|Созопол
|Агенция по заетостта
|Директор
|Тодор Петков Нанчев
|Бургас
|Система на горите
|-
|Борислав Стефанов Бонев
|Бургас
|ДФЗ
|Директор
|Николай Драгомиров Буковинов
|Поморие
|Бюро по труда
|Директор
|Петър Георгиев Пачев
|Бургас
|Агенция по безопасност на храните – регионална дирекция
|Директор
|Марияна Руменова Автанска-Петкова
|Айтос
|АСП
|Главен социален работник
|Иван Янков Георгиев
|Айтос
|АСП
|Не е посочено
|Димитър Атанасов Атанасов
|Китен
|Министерство на земеделието
|Управител на почивна станция Китен
|Христо Панайотов
|Бургас
|ИАРА
|Директор
|Жасмина Пейчева Аврамова
|Бургас
|ИАРА
|Специалист Еврофондове
|Татяна Петрова Тенева
|Поморие
|Общинска служба по земеделие
|Началник на ОСЗ
|Кремена Кирилова Лалева
|Бургас
|ИАРА
|Счетоводител
|Ива Александрова Маринова
|Царево
|Закрила на детето
|Началник отдел
|Велина Петрова Тодорова
|Созопол
|Бюро по труда
|-
|Иван Петров Илчев
|Созопол
|Рибни ресурси ЕООД
|Директор
|Елена Христова Филипова
|Бургас
|АСП
|Директор
|Тина Вълчева Иванова
|Бургас
|Напоителни системи ЕАД – клон Тунджа
|Управител
|Марияна Ангелова Янева
|Бургас
|АСП-Бургас
|Главен специалист
|Петя Николаева Петкова
|Бургас
|СЗ-Бургас
|Главен социален работник
|Велина Петрова Тодорова
|Бургас
|АСП – областно звено
|Председател, Изпълнителен директор
|Елена Христова Филипова
|Бургас
|ЗД
|Главен социален работник
|Бургас
|Индустриален и логистичен парк
|Изпълнителен директор
|Христина Ситова Димитрова
|Варна
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Павлинка Иларионова-Христова
|Варна
|АСП
|Началник на отдел ХУСУ-Варна
|Филчо Кръстев Филев
|Варна
|ТП на НОИ
|Директор
|Мартин Константинов Бърнев
|Варна
|Окръжна болница
|Директор
|Маргарита Николова Атанасова
|Варна
|БАБХ-София, дирекция „Граничен контрол“
|Началник отдел „Граничен контрол“
|Росен Колев Русев
|Провадия
|Горско стопанство
|Директор
|Красен Железов
|Варна
|Напоителни ситеми
|Управител
|Владимир Михалчев
|Варна
|КЗП
|Директор
|Велина Андреева Николова
|Девня
|Социално оигуряване
|-
|Калоян Петков Колев
|Вълчи дол
|Булгартрансгаз ЕАД
|Станция нова Провадия, КИП в Автоматика
|Наталия Димитрова Димитрова
|Провадия
|Бюро по труда
|Директор
|Яна Хараланова Василева
|Варна
|Регионална агенци по заетостта
|Директор
|Цветелин Димитров Статев
|Стражица
|ЗД Стражица
|Главен социален работник
|Десислава Калинова Иванова
|Стражица
|ИОХУСУСЗ
|Главен социален работник
|Мариела Георгиева Костадинова
|Горна Оряховица
|ЗД Горна Оряховица
|Началник отдел
|Иванина Юриева Янкова
|Велико Търново
|Инспекция по труда
|Директор
|Петьо Иванов Русев
|Велико Търново
|Главна дирекция „Аграрно развитие“ ОДЗ
|Началник на ОСЗ Златарица
|Стефан Петров Антонов
|Велико Търново
|Областна дирекция ДФЗ
|Директор
|Габриела Деянова Шилкова
|Велико Търново
|Областна дирекция „Земеделие“
|Директор
|Владислав Томиславов Хаджикръстев
|Елена
|ДГС
|Директор
|Николай Петров Воденичаров
|Велико Търново
|ДГС „Болярка“
|Директор
|Румен Стефанов Павлов
|Габрово
|Северноцентрално горско предприятие
|Член на УС
|Галя Христова Цечева
|Павликени
|Социално подпомагане
|Главен социален работник
|Илияна Илиева-Джикоелова
|Видин
|Бюро по труда
|Директор
|Цветанка Огнянова Дичева
|Видин
|ТП на НОИ
|Директор
|Митко Генков Найденов
|Видин
|ОД Земеделие
|Главен секретар
|Янчо Василев Кънчев
|Видин
|ОД Земеделие
|Директор
|Милена Младенова Йорданова
|Белограчик
|Бюро по труда
|Директор
|Елка Антимова Кръстева
|Брегово
|Бюро по труда
|Директор
|Мария Огнянова Борисова-Гергова
|Видин
|НОИ
|Заместник-директор
|Весела Ромелова Начева
|Димово
|Социално подпомагане
|Директор
|Ивалина Владимирова Петрова
|Мездра
|АСП
|Директор
|Димитър Стоянов Димитров
|Мездра
|ДГС
|Директор
|Кирил Бориславов Тошев
|Враца
|ИАРА
|Ръководител
|Файсал Байрамов Кариманов
|Бяла Слатина
|Бюро по труда
|Ръководител ТБ
|Бистра Николова Банкова- Георгиева
|Враца
|Поземлена комисия
|Ръководител
|Файсал Байрамов Кариманов
|Бяла Слатина
|Поземлена комисия
|Началник
|Севдалина Тодорова Джамбазка
|Враца
|Областна администрация
|Главен секретар
|Йорданка Димитрова Стоянова
|Враца
|Областна дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Адриан Руменов Тодоров
|Враца
|Дирекция „Врачански Балкан – Природен парк“
|Ръководител
|Михаил Ивайлов Иванов
|С. Селановци
|ИА по сортоизпитване и семеконтрол
|Ръководител
|Даниел Красимиров Бурмов
|Габрово
|ОД Земеделие
|Директор
|Валери Христофоров Митов
|Габрово
|Плод-зеленчук ЕООД
|Управител
|Виолета Димитрова Иванова
|Габрово
|Инспекция по труда
|Старши експерт
|Наско Атанасов Борисов
|Габрово
|Северно централно държавно предприятие
|Зам-директор, главен експерт
|Радостина Гутева Христова
|Габрово
|Бюро по труда
|Началник отдел „Посреднически услуги“
|Радостина Славомирова Димитрова
|Габрово
|Регионална дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Марио Митков Кожухаров
|Габрово
|Областна дирекция „Инспекция по труда“
|Директор
|Зоя Димитрова Хлеарова
|Добрич
|Регионална дирекция за социално подпомагане
|Главен експерт
|Галин Господинов
|Добрич
|Областна управа
|Областен управител
|Борис Райнов Борисов
|Генерал Тошево
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Началник
|Димчо Иванов Стефанов
|Генерал Тошево
|ДГС
|Директор
|Христомир Георгиев Христов
|Добрич
|Регионална дирекция „СП“
|Директор
|Красимира Гичева Спасова
|Добрич
|Дирекция „Инспекция по труда“
|Директор дирекция
|Иван Жечев Борисов
|Добрич
|КЗП
|Директор
|Виктория Стефанова Керчева
|Каварна
|ОС Земеделие
|Началник
|Мариана Каменова Андонова
|Добричка
|ОС Земеделие
|Началник
|Милен Цонев
|-
|Сектор Рибарство и контрол
|Началник
|Стоян Валентинов Валентинов
|Кирково
|Бюро по труда
|Директор
|Юлиан Радков Русев
|Кирково
|ДГС
|Директор
|Сенай Рамзи Мюмюн
|Кърджали
|ДФЗ Разплащателна агенция, Областна дирекция
|Директор
|Ертан Сейфатинов Еминов
|Ардино
|ДГС
|Директор
|Първан Ангелов Дангов
|Кюстендил
|Областна дирекция по безопастност на храните
|Директор
|Валери Евтимов Тотовски
|Кюстендил
|Областна дирекция на ДФЗ
|Директор
|Диана Стоянова Стоицова
|Кюстендил
|РУГ
|Директор
|Миглена Красимирова Гергинова
|Кюстендил
|Областна дирекция на НОИ
|Директор
|Моника Иванова Николова-Лазарова
|Кюстендил
|Регионална дирекция за социално подпомагане
|Главен експерт
|Десислава Георгиева Разсодкова
|Кюстендил
|Дирекция „Бюро по труда“
|Директор
|Александър Борисов Сливков
|Дупница
|РС „Напоителни системи“
|Ръководител
|Атанас Димитров Даманхов
|Кюстендил
|ТП ДГС Дупница
|Директор
|Йорданка Петрова Гацева
|Кюстендил
|Областна служба социално подпомагане
|Директор
|Кирил Панталеев Пешев
|Кюстендил
|Напоителни системи
|Директор
|Анелия Иванова Христова
|Дупница
|ДГС
|Директор
|Валентина Василева Окова
|Дупница
|Бюро по труда
|Специалист
|Албена Ленинова Николова
|Бобов Дол
|Бюро по труда
|Специалист
|Николай Иванов Борисов
|Кюстендил
|Бюро по труда
|Специалист
|Даниел Григоров
|Кюстендил
|Бюро по труда
|Специалист
|Кирил Шияков
|Кочериново
|Бюро по труда
|Специалист
|Даниела Кирилова Асенова
|Дупница
|Дирекция „Бюро по труда“
|Директор
|Елена Валериева Гоцева
|Кюстендил
|Дирекция „Бюро по труда“
|Специалист
|Иглика Любомирова Бачева
|Кюстендил
|Дирекция „Бюро по труда“
|Експерт
|Ани Иванова Христова
|Кюстендил
|НОИ
|Директор
|Валерия Велкова Велкова
|Кюстендил
|СЗ
|Главен социален работник
|Моника Николова Лазарова
|Дупница
|Бюро по труда
|Директор
|Станислава Димитрова Сърбинска
|Бобошево
|Социални грижи
|Социален работник
|Искрен Маринов Йотов
|Ловеч
|Северно централно държавно предприятие
|Член на борда
|Цецко Каролов Ангелов
|Ловеч
|Регионална служба по заетостта
|Директор
|Евтим Кръстев Евтимов
|Ловеч
|Областна дирекция по безопасност на храните
|Директор
|Иван Жоров Маринов
|Ловеч
|Областна служба на ИАРА
|Директор
|Станимир Минков Пенчев
|Ловеч
|Регионална дирекция по горите
|Директор
|Росен Веселинов
|Ловеч
|Областна управа
|Заместник областен управител
|Светломира Христова Пенчева
|Тетевен
|Закрила на детето
|Главен социален работник
|Искрен Петров Славчев
|Лесидрен
|Държавно горско стопанство – с. Лесидрен
|Директор
|Пенка Минчева Николова
|Ловеч
|Дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч
|Директор
|Иван Жужев Иванов
|Ловеч
|ИАРА
|Директор
|Даниела Найденова Петкова-Николова
|Луковит
|Регионална служба по заетостта, дирекция „Бюро по труда“
|Директор
|Петьо Данчев Узунов
|Ловеч
|ИАРА
|Служител
|Пламена Митева Петкова
|Ловеч
|Държавен фонд „Земеделие“
|Директор
|Александър Георгиев Драгиев
|Берковица
|ДГС
|Директор
|Анита Велизарова Бойчева
|Лом
|Дирекция социално подпомагане
|Директор
|Галина Веселинова Петрова
|Монтана
|Дирекция социално подпомагане, отдел „Закрила на детето“
|Главен социален работник
|Петко Данаилов Петков
|Монтана
|Регионална дирекция за социално подпомагане
|Директор
|Петър Красимиров Мирчев
|Монтана
|РД към Комисия за защита на потребителите
|Директор
|Светлин Цецков Георгиев
|Монтана
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Десислава Георгиева Томова
|Монтана
|ОД – ДО/ОЗ
|Директор
|Любомир Кирилов Рангелов
|Монтана
|Дирекция „Инспекция по труда“
|Директор
|Весела Михайлова Методиева
|Монтана
|Регионална служба по заетостта
|Главен експерт „Програми“
|Евелина Цветанова Такова
|Берковица
|Дирекция Социално подпомагане
|Директор
|Петя Николова Цанкова
|Пазарджик
|Областна администрация
|Заместник-областен управител
|Лазар Огнянов Попов
|Пазарджик
|МЗХ, Напоителни системи
|Управител
|Мирослав Лъчезаров Николов
|Белово
|Териториално поделение на ДГС
|Директор
|Васил Георгиев Аврамов
|Велинград
|Балнеологичен център „Камена“ ЕАД
|Член на Съвета на директорите
|Гюрсел Рамзиев Мусов
|Сърница
|РДГ Пазарджик
|Горски инспектор – отговорник екип
|Гергана Василева Ичева
|Пазарджик
|Бюро по труда
|Директор
|Веселина Тодорова Димитрова
|Пазарджик
|ТП на НОИ
|Директор
|Димитър Ангелов Пейчинов
|Ракитово
|ДГС
|Директор
|Николай Георгиев Мишев
|Чепино
|ДЛС
|Директор
|Димитър Иванов Янаков
|Велинград
|Общинска служба по земеделие
|Директор
|Лилия Георгиева Георгиева
|Пазарджик
|Областна служба „Съвети в земеделието“
|Директор
|Милена Емилова Вълчинова
|Пазарджик
|Областна дирекция „Земеделие“
|Директор
|Георги Петров Башкехайов
|Велинград
|ДГС „Алабак“
|Старши лесничей в ГСУ Грашево
|Веселка Йорданова Илкова
|Пазарджик
|ДП „Българо-германски образователен център“
|Директор
|Атанаска Василева Станчева
|Пазарджик
|ДСП
|Юристконсулт
|Искра Ненчева Стоянова
|Пазарджик
|ДСП
|Счетоводител
|Стоимен Петров Тахтаков
|Пазарджик
|Районно управление „Социално осигуряване“
|Счетоводител
|Гергана Василева Ичева
|Пазарджик
|ДФЗ
|Директор
|Анелия Добромирова Райкова
|Пазарджик
|Дирекция „Бюро по труда“
|Директор
|Любен Василев Христосков
|Пазарджик с. Гелеменово
|Районна дирекция „Борба с градушките“
|Директор
|Василка Велева Василева
|Перник
|МБАЛ „Р. Ангелова“
|Изпълнителен директор
|Васил Радославов Михайлов
|Перник
|Областна служба „Земеделие“
|Директор
|Иво Михайлов Михайлов
|Перник
|Югозападно държавно предприятие
|Председател на УС, директор а Дирекция „Търговски дружества“
|Теменужка Валериева Малинова
|Перник
|Регионална дирекция за социално подпомагане
|Юристконсулт
|Катя Ивкова Пламенова
|Перник
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Аделина Владова Сотирова
|Брезник
|Общинска служба по земеделие
|Директор
|Мариола Миткова Попова
|Перник
|Областна дирекция „Земеделие“
|Главен директор
|Диана Стефанова Харитова
|Перник
|Социални дейности
|Експерт
|Данчо Асенов Данаилов
|Перник
|Филиал „Монтажи“
|Началник към Министерство на икономиката и индустрията
|Илияна Николова Нинова
|Плевен
|Областна дирекция „Земеделие“
|Директор
|Елка Любенова Ангелова
|Плевен
|Бюро по труда
|Директор
|Даниел Тодоров Глоговски
|Червен бряг
|БАБХ
|Директор
|Атанас Цветомиров Атанасов
|Червен бряг
|Дирекция „Социално подпомагане“ – Червен бряг
|Началник отдел „СЗ“ – Червен бряг
|Даниела Йовчева Драгоева
|Левски
|Дирекция „Социално подпомагане"
|Началник отдел „СЗ“ - Левски
|Десислава Пламенова Торторикова
|Белене
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Главен социален работник ИОХУСУСЗ - Белене
|Пламен Дилов Дилов
|Плевен
|НС ЕАД, клон Среден Дунав, Плевен
|Управител
|Ева Веселинова Маринова
|Плевен
|Регионално социално подпомагане
|Директор
|Дочка Красимирова Ангелова
|Плевен
|ДФЗ Областна дирекция
|Отдел РРА – началник отдел
|Илиан Севдалинов Цеков
|Плевен
|ДГС
|Директор
|Марияна Маринова Кръстева
|Долна Митрополия
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Галя Иванова Димитрова
|Плевен
|Инспекция по труда
|Директор
|Адриян Митков Ангелов
|Никопол
|ЛГС
|Директор
|Елица Славчева Лашкова-Мушатова
|Гулянци
|Дирекция „Бюро по труда“
|Ръководител ТЗ
|Веселка Михайлова Михайлова
|Долна Митрополия
|Филиал „Бюро по труда“
|Ръководител Филиал
|Лилия Пламенова Кирилова
|Долни Дъбник
|Филиал „Бюро по труда“
|Ръководител Филиал
|Екатерина Георгиева Гешева
|Асеновград
|Дирекция „Бюро по труда“
|Директор
|Ангелина Петкова Колева
|Карлово
|Общинска служба по земеделие
|Началник
|Ваня Костадинова Колева
|Асеновград
|Общинска служба по земеделие
|Началник
|Емил Викторов Караиванов
|Пловдив
|УМБАЛАБ
|Директор
|Петър Милков Антонов
|Пловдив
|АСП
|Директор
|Мариана Иванова Иванова
|Карлово
|ДБТ
|Директор, Началник отдел
|Атанаска Димитова Качулова
|Хисаря
|АСП
|Социален работник
|Петко Димитров Колев
|Раковски
|Общинска служба по земеделие
|Началник, младши експерт
|Христо Иванов Колев
|Пловдив
|ЮЦДП Смолян, ТП ДГС Клисура
|Директор
|Запрян Трифонов Христев
|Раковски
|ДСП
|Директор
|Славей Серафимов Хранеников
|Пловдив
|Общинска служба по земеделие
|Началник
|Лора Славеева Храненикова
|Раковски
|ДСП
|Младши юристконсулт
|Златан Георгиев Механджийски
|Асеновград
|ТП на ДГС Асеновград
|Директор
|Минка Алдомирова Сърнешка
|Пловдив
|Общинска администрация - Пловдив
|Главен секретар
|Мария Петрова Начева
|Горна Махала /Калояново/
|Социални дейности
|Управител на дом за възрастни хора деменция „Св. Дамян и Козма“
|Янка Тотева Немцова
|Родопи
|Отдел „Социална закрила“
|Главен социален работник
|Костадинка Емилова Камбурова
|Родопи
|Бюро по труда
|Директор
|Димитрия Наскова Станчева
|Садово
|Бюро по труда
|Младши експерт
|Петя Любенова Гогова
|Пловдив
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Иван Милков Кърчев
|Пловдив
|Регионална ДСП
|Юристконсулт
|Евгений Иванов Иванов
|Поповица
|Районна дирекция „Борба с градушките“
|Директор
|Костадинка Любомирова Стайкова
|Родопи
|Общинска служба по земеделие
|Началник
|Владислава Илиева Казакова
|-
|ДФЗ
|Директор
|Минка Василева Иванова
|Разград
|Дирекция „Агенция по труда“
|Директор
|Павлина Николова Русева
|Разград
|Дирекция „Бюро по труда“
|Директор
|Росица Бончева Георгиева
|Разград
|Общинска дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Ана Валентинова Михайлова-Иванова
|Разград
|Областна дирекция ДФЗ
|Директор
|Найден Хинков Късов
|Разград
|Областна дирекция „Земеделие“
|Директор
|Цветомир Стоянов Савов
|Лозница
|Опитна станция по зърнени и маслодайни култури
|Директор
|Мартин Стефанов Грънчаров
|Русе
|ОДЗ
|Директор
|Нежати Махмудов Чаушев
|Бяла
|ДГС
|Директор
|Емилия Димитрова Христова
|Русе
|ДФЗ
|Директор
|Татяна Димитрова Василева
|Русе
|Инспекция по труда
|Директор
|Радко Христов Славов
|Силистра
|ОДЗ Силистра
|Директор
|Сезер Нехат Асан
|Силистра
|РДСП Силистра
|Главен счетоводител
|Росица Йорданова Тодорова-Славова
|Силистра
|ОДБХ
|Директор
|Димитър Иванов Димитров
|ОСЖ
|Началник
|Николай Тодоров Златаров
|Тутракан
|ТП „ДГС Тутракан“
|Директор
|Ралица Димчева Венкова-Гюмишева
|Силистра
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Галина Димитрова Енева
|Дулово
|ДСП
|Началник отдел „Социална закрила“
|Ивелин Йорданов Великов
|Силистра
|Общинска служба по земеделие
|Директор
|Хасан Нихат Хасан
|Главница
|ДСП
|Експерт
|Петя Маринова Янакиева
|Силистра
|РДСП Силистра
|Директор
|Галя Димитрова Николова
|Силистра
|ДГС
|Директор
|Корнелий Марков Желязков
|Сливен
|ДФЗ , отдел „Регионална разплащателна агенция“
|Директор
|Лиляна Симеонова
|Котел
|ДГС
|Директор
|Трифон Йовчев Бонев
|Сливен
|Югоизточно държавно предприятие
|Директор
|Жечко Иванов Вълчев
|Нова Загора
|ДГС
|Технолог
|Рабие Лютвиева Кьосева
|Смолян
|Областна дирекция „Бюро по труда“
|Директор
|Хасан Байрамов Кочаков
|Смолян
|ДФЗ, Дирекция „Оторизация на плащанията“
|По преценка
|Здравка Здравкова Маринова
|Златоград
|Дирекция „Бюро по труда“
|Младши експерт
|Марияна Георгиева Месалова
|Мадан
|Дирекция „Бюро по труда“
|Директор
|Славея Всичова Ванчева
|Златоград
|Агенция „Социално подпомагане“
|Главен експерт/ Главен социален работник
|Емил Минков Хумчев
|Смолян
|Областна администрация
|Областен управител
|Станко Тодоров Делиянчев
|Смолян
|Държавно горско стопанство - Славейково
|Директор
|Здравка Кавалова
|Смолян
|Южно централно държавно предприятие
|Системен администратор
|Светозар Каменов Мечков
|Борино
|ДГС
|Директор
|Мирослав Събев Фисински
|Смолян
|Областна служба на ИАРА
|Ръководител на областна служба
|Десислава Юлиянова Арнаудова
|Девин
|ДЛС – Извор
|Директор
|Милко Иванов Гавазов
|Смолян
|Южно централно държавно предприятие
|Председател, член на Борда
|Росица Минкова Хаджиева
|Мадан
|Общинска служба по земеделие
|Началник
|Мариана Георгиева Маселова
|Мадан
|Бюро по труда
|Директор
|Пламен Стабимиров Марковски
|Триград
|ДГС
|Директор
|Руска Василева Шопова
|Смолян
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Главен социален работник
|Искрен Лилков Хаджиев
|Смолян
|ИАРА
|Охрана на язовир Доспат
|Ангел Георгиев Чорбов
|Хвойна
|ДГС-Хвойна
|Директор
|Ярослав Албенов Първанов
|Доспат
|СУ Димитър Благоев
|Директор
|Юри Славчев Младенов
|Доспат
|АСП
|Директор или друго в АСП-Доспат
|Савина Февзиева Джепова
|Мадан
|ДБТ
|Старши експерт
|Стоян Юрнев Дорутев
|Михалково
|ДГС
|Директор
|Антон Боянов Коджабашев
|София
|Министерство на младежта и спорта
|Съветник в Политическия кабинет
|Пламена Пламенова Заячка
|София
|Министерство на туризма
|Съветник в Политическия кабинет
|Камен Георгиев Тодоров
|София
|МОН
|Съветник в Политическия кабинет
|Страхил Чавдаров Ангелов
|София
|МРРБ
|Съветник в Политическия кабинет
|Деян Цанков Дечев
|София
|Министерство на земеделето
|Съветник в Политическия кабинет
|Крум Георгиев Дончев
|София
|Министерство на транспорта и съобщенията
|Съветник в Политическия кабинет
|Кольо Йорданов Милев
|София
|МО
|Съветник в Политическия кабинет
|Смиляна Николова Нитова-Кръстева
|София
|МП
|Съветник в Политическия кабинет
|Галина Андреанова Тошева-Григорова
|София
|Министерство на енергетиката
|Съветник в Политическия кабинет
|Любомир Симеонов Черногорски
|София
|ИА Главна инспекция по труда
|Директор
|Михаил Иванов Ставрев
|София
|АСП
|Заместник-изпълнителен директор
|Божидар Петров Кирилов
|София
|Териториално поделение на НОИ
|Директор на Дирекция „Обща администрация“
|Александър Горчев Александров
|София
|Министерство на културата
|Съветник в Политическия кабинет
|Станимир Денчев Бояджиев
|София
|МТСП
|-
|Георги Георгиев Ангелов
|София
|МТСП
|Съветник в Политическия кабинет
|Атанас Петров Костадинов
|София
|МОСВ
|Съветник в Политическия кабинет
|Десислав Петров Тасков
|София
|Министерство на здравеопазването
|Съветник в Политическия кабинет
|Светлана Тодорова Минкова-Фахриева
|София
|Министерство на земеделието
|Директор на Дирекция „Политика по агрохранителни вериги“
|Жени Стайкова Николова
|София
|Министерство на здравеопазването
|Директор на НЦ „Обществено здраве“
|Алекс Цеков Гигов
|София
|Министерство на земеделието
|Експерт
|Любомир Георгиев Георгиев
|София
|Напоителни системи
|Член на Борда
|Борислав Йорданов Тасков
|София
|МВнР
|Домакин
|Иван Митьов Виделов
|София
|Инспекторат на МТСП
|Главен експерт
|Райна Николаева Душкова
|София
|МТСП, Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
|Директор
|Наталия Дамаскинова Лакова
|София
|Министерство на земеделието, Сортови семена
|Директор
|Цветелин Софрониев
|София
|Областна управа
|Заместник-областен управител
|Иван Иванов
|София
|Областна управа
|Областен управител
|Ана Димчева
|София
|Министерство на земеделието
|Съветник в Политически кабинет
|Андрей Венциславов Мирчев
|София
|МЗ
|Експерт
|Методи Методиев
|София
|ДФЗ
|Експерт
|Валери Маринов Костов
|София
|Министерство на икономиката и индустрията
|Монтажи
|Любо Георгиев
|София
|Централно управление
|-
|Минчо Казанджиев
|София
|Централно управление
|Управител
|Николай Чалъков
|София
|Централно управление
|Изпълнителен директор
|Павлин Славейков Павлов
|София
|МТСП, АСП
|Експерт международна дейност
|Надя Стефанова Цолова-Левашка
|София
|МТСП – ДСП „Люлин“- директор
|Член
|Николай Василев Чалъков
|София
|Напоителни системи
|Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
|Десислава Георгиева Мъркова
|София
|ДФЗ
|Началник отдел „Оторизация на плащанията на публични проекти“
|Бойчо Иванов Палакараски
|Ихтиман
|Министерство на земеделието
|Директор ДГС
|Румен Викторов Илиев
|Годеч
|Министерство на земеделието
|Директор ДГС
|София
|МССТП „Българо-германски ц-р за обучение“
|Директор
|Павел Димитров Николов
|София
|ДСП
|Старши експерт
|Гергана Цветкова Ангелова
|София
|МТСП„ АСП
|Георги Ангелов Лулев
|София
|Дирекция „Оторизация на плащанията на публични проекти“
|Главен експерт
|Биляна Валентинова Станчева
|София
|МЗ
|-
|Лазар Василев Белухов
|София
|МЗ
|Експерт
|Динко Вълчев Желев
|София
|Министерство на земеделието
|Съвет на директорите „Сортови семена“
|Росен Райков Асенов
|София
|Напоителни системи ЕАД
|Член наУС
|Георги петров Ванев
|София
|МТСП
|Национален институт за помирение и арбитраж
|Ивайло Георгиев Маринов
|София
|Областна служба „Земеделие“
|Директор
|Юлияна Панайотова Цветанова
|София-област
|ДФЗ
|Директор
|Антония Сашкова Стоименова
|София-област
|Областна дирекция „Земеделие“
|Директор
|Игнат Гюров Гюров
|София-област
|Дирекция „Инспекция по труда“
|Началник отдел
|Гълабинка Петрова Цветанова
|Ботевград
|Дирекция „Бюро по труда“
|Директор
|Снежанка Петрова Георгиева
|Своге
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Даяна Павлинова Благоева
|Ботевград
|Дирекция „Бюро по труда“
|Началник отдел
|Силвия Цветанова Иванова
|Ботевград
|Дирекция „Бюро по труда“
|Главен експерт
|Спасимира Георгиева Лазарова
|Самоков
|Дирекция „Бюро по труда“
|Старши експерт
|Валентина Енчова Христова
|Ихтиман
|Дирекция „Бюро по труда“
|Главен експерт
|Даниела Иванова Русинова
|Самоков
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Социален работник
|Светлана Благоева Стоилова
|Костинброд
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Социален работник
|Даниела Младенова Маринова
|Ботевград
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Социален работник
|Поля Маринова Василева
|Ботевград
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Главен социален работник
|Боян Петков Папков
|Стара Загора
|Областна дирекция по безопасност на храните
|Директор
|Мирослав Цонев Маринов
|Стара Загора
|Югоизточно Държавно предприятие
|Директор
|Румяна Динева
|Стара Загора
|Напоителни системи
|Управител
|Мирослав Атанасов Атанасов
|Стара Загора
|Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по Труда“
|Старши експерт
|Любен Ангелов Сестрински
|Казанлък
|Държавно горско стопанство – Казанлък
|Директор
|Мая Валериева Миткова
|Казанлък
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Петя Стойкова Александрова
|Павел Баня
|„Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД
|Управител
|Пенка Русева Дечева
|Опан
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Социален работник
|Румяна Янева Динева
|Стара Загора
|Напоителни системи ЕАД, клон Тунджа
|Управител
|Кольо Стоянов Стоянов
|Стара Загора
|ДГС
|Директор
|Диана Драгиева Снигирова
|Стара Загора
|ДФ „Земеделие“
|Старши експерт ОПСМП
|Стойна Добрева Иванова
|Казанлък
|Общинска служба по земеделие
|Старши експерт
|Наталия Георгиева
|Стара Загора
|ДФ „Земеделие“
|Експерт ПМС 209
|Миглена Иванова Филипова
|Гурково
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Началник отдел „Закрила на детето“
|Румяна Стоянова Друмева
|Казанлък
|ДКК, Научно изследователски технологичен институт Еад
|Член на Съвета на директорите
|Сашко Иванов Лозанов
|Стара Загора
|Индустриална зона „Загоре“ АД
|Изпълнителен директор
|Десислава Петрова
|Търговище
|Областна управа
|Заместник областен управител
|Васил Вълчев Василев
|Търговище
|Държавно Горско Стопанство
|Директор
|Панайот Николаев Панайотов
|Търговище
|Агенция „Социално подпомагане
|Старши юристконсулт
|Зорница Димова Милушева
|Попово
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Георги Пламенов Грозданов
|Търговище
|Областна дирекция по безопаност на храните
|Директор
|Светослав Иванов Стефанов
|Търговище
|МБАЛ Търговище
|Председател на съвет на директорите
|Светлозар Николаев Панайотов
|Търговище
|АСП
|Старши юристконсулт
|Анелия Райкова Александрова
|Търговище
|Общинска дирекция „Социално подпомагане“
|Директор
|Галин Дачев Кънев
|Търговище
|Областна дирекция „Инспекция по труда“
|Директор
|Георги Иванов Атанасов
|Омуртаг
|ДГС
|Директор
|Снежана Димитрова Стефанова
|Симеоновград
|Бюро по труда
|Началник
|Илияна Павлова Тонева
|Симеоновград
|Общинска служба по земеделие
|Началник
|Виктор Георгиев Годжов
|Хасково
|ДФ „Земеделие“
|Директор
|Нина Янкова Калибрадова
|Хасково
|ДФ „Земеделие“
|Младши експерт
|Живка Любенова Георгиева
|Свиленград
|Бюро по труда
|Силвия Георгиева Георгиева
|Хасково
|МТСП
|Старши специалист ДБТ Хасково
|Милена Димитрова Павлова
|Харманли
|МТСП
|Социален работник ДСП Харманли
|Татяна Миткова Тодорова
|Харманли
|МТСП
|Главен социален работник ДСП Харманли
|Ивелина Станчева Тодорова
|Харманли
|Министерство на земеделието
|Началник общинска служба по земеделие
|Мария Максимова Стефанова
|Свиленград
|МТСП
|Директор Дирекция Социално подпомагане
|Никола Димитров Павлов
|Маджарово
|Министерство на земеделието
|Директор ДГС
|Златка Петрова Господинова
|Хасково
|Министерство на земеделието
|Директор областна дирекция
|Мирослав Николов Николов
|Хасково
|Министерство на земеделието
|От младши към старши експерт
|Димитър Колев Иванджиков
|Хасково
|Министерство на земеделието
|-
|Недялка Димитрова Кънева
|Хасково
|МТСП
|Началник отдел ДБТ Хасково
|Веселин Христов Кръстев
|Хасково
|Министерство на земеделието
|Шеф на ГС Ивайловград
|Йвайло Господинов Тенев
|Хасково
|Министерство на земеделието
|Директор „Напоителни системи“
|Сашо Вълков Спасов
|Хасково
|Министерство на земеделието
|Директор „Борба с градушките“
|Богдан Мирославов Кирилов
|Хасково
|Министерство на земеделието
|Началник Общинска служба по земеделието
|Екатерина Тенчева Дулева
|Хасково
|БАБХ
|Лаборант
|Лили Василева Петрова
|Шумен
|Дирекция „Бюро по труда“
|Директор
|Ивайло Добрев Йорданов
|Шумен
|„СИДП“ ДП
|Член на УС
|Николай Борисов Николов
|Шумен
|„СИДП“ ДП
|Член на Одитен комитет
|Станислав Борисов Бачев
|Шумен
|Министерство на земеделието
|ДП КАБИЮК – член на Одитен комитет
|Борислав Стоянов Георгиев
|Шумен
|Министерство на земеделието
|Директор
|Любен Божинов Георгиев
|Шумен
|Министерство на земеделието
|ДП КАБИЮК – член на Одитен Комитет
|Димитър Милков Дончев
|Шумен
|Министерство на земеделието
|ДП КАБИЮК – член на УС
|Иван Жечков Калоянов
|Шумен
|Министерство на земеделието
|ДП КАБИЮК – член на УС
|Венцислав Дянков Венков
|Шумен
|„СИДП“ ДП
|Член на Одитен комитет
|Десислав Десподов
|Шумен
|ДП КАБИЮК
|-
|Иван Калоянов
|Шумен
|ДПКАБИЮК
|-
|Димитър Дончев
|Шумен
|ДП КАБИЮК
|-
|Дамян Симеонов Гашпаров
|Шумен
|Напоителни системи ЕАД
|Управител
|Георги Александров Миланов
|Шумен
|Регионална дирекция Социално подпомагане“
|Директор
|Мая Валентинова Първанова
|Шумен
|Дирекция „Бюро по труда“
|Главен експерт
|Силвана Пламенова Радославова
|Шумен
|Дирекция „Бюро по труда“
|Старши експерт
|Валентина Христова Йорданова
|Шумен
|Дирекция „Бюро по труда“
|Главен експерт
|Геновева Радославова Парашкеванова
|Шумен
|Дирекция „Бюро по труда“
|Младши експерт
|Ренета Иванова Иванова
|Велики Преслав
|Дирекция „Бюро по труда“
|Експерт
|Атидже Алиева Бичкова
|Велики Преслав
|Дирекция „Бюро по труда“
|Главен експерт
|Ива Василева Вълчанова – Йорданова
|Шумен
|Дирекция „Бюро по труда“
|Старши експерт
|Пламена Наскова Михова
|Никола Козлево
|АСП
|Експерт
|Андон Василев Петров
|Шумен
|Инспекция по труда
|Инспектор
|Ивелина Христова Кожухарова
|Шумен
|Инспекция по труда
|Главен експерт
|Миглена Иванова Кирилова
|Никола КОзлево
|Дирекция „Бюро по труда“
|Старши експерт
|Нина Миткова Пеева
|Никола Козлево
|Дирекция „Бюро по труда“
|Специалист
|Христо Стоянов Попов
|Шумен
|ДФЗ
|Счтоводител
|Павел Валентинов Караиванов
|Шумен
|ИАРА
|Началник отдел
|Венета Димитрова
|Нови пазар
|АСП
|Началник отдел ‚ХУСУ“
|Виктор Светлозаров Иванов
|Нови пазар
|Общинска служба „Земеделие“
|Началник
|Капка Георгиева Йоргова
|Ямбол
|Терирориално поделение на НОИ
|Директор
|Светослав Стойчев Стоев
|Ямбол
|Инспекция по труда
|Директор
|Калоян Марев Калиманов
|Ямбол
|Регионална инспекция по труда
|Директор
|Красимир Йорданов Йорданов
|Ямбол
|ДФЗ Областна дирекция
|Директор
|Вилиян Стоянов Вълков
|Ямбол
|ОДЗ
|Директор
|Живка Георгиева Жекова
|Ямбол
|Областна дирекция по безопасност на храните
|Директор
|Тодор Василев Чиповски
|Ямбол
|Областна дирекция „Земеделие“
|Главен секретар
|Даниел Живков Желев
|Ямбол
|ИАРА
|Главен специалист „Администрация
|Стоян Станев Стоянов
|Ямбол
|ИАРА
|Главен специалист
|Драгомир Златев Драгиев
|Тунджа
|ДГС
|Според квалификацията
|Ивета Веселинова Каменова
|Тунджа
|ДГС
|Според квалификацията
|Христо Стойчев Хаджиев
|Ямбол
|ДГС-Тополовград, Ловен дом „Ормана“
|Служител
|Елена Георгиева Русева
|Ямбол
|ДГС-Тополовград, Ловен дом „Ормана“
|Служител
|Ирина Атанасова Георгиева
|Ямбол
|ДФЗ
|Началник отдел
|Пламен Петров Петков
|Ямбол
|ДФЗ
|Началник отдел
|Диньо Белев Господинов
|Тунджа
|Напоителни системи ЕАД, клон Тунджа
|Главен счетоводител
|Иван Христов Чолаков
|Тунджа
|Напоителни системи ЕАД, клон Тунджа
|Заместник-управител
|Жана Желева Видева
|Ямбол
|Областна служба „Съвети в земеделието“
|Специалист или младши експерт
|Тодор Василев Чиповски
|Ямбол
|Дирекция „Инспекция по труда“
|Инспектор
|Жанета Колева Енчева
|Ямбол
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Главен Социален работник
|Стилияна Николаева Тончева
|Елхово
|Агенция „Социално подпомагане“
|Директор
|Красимир Георгиев Кръстев
|Елхово
|Агенция „Социално подпомагане“
|Директор
|Господинка Димитрова Желязкова
|Ямбол
|Дирекция „Социално подпомагане“
|Социален работник
|Евгени Евгениев Кирилов
|МИИ
|СТИВ-Париж
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