Само в Стандарт! Разкритие за метлата на Нинова,БСП назначила 500 свои

Близо 500 верни на БСП кадри са намерили топли места във властта, докато социалистите бяха част от четворната коалиция , а Корнелия Нинова – вицепремиер и министър на икономиката и индустрията. Това разкриха за „Стандарт” източници от Министерски съвет. „Стандарт” разполага със списъка н назначенията в министерствата, ръководени от БСП.

На мястото на верните социалисти е имало хора, с дългогодишен опит, които са били освободени, за да се намери място на партийните назначения.

Повечето от ръководните длъжности са заети от членове на БСП без конкурс и без нужния опит и квалификация, твърдят източниците ни.

Сред имената прави впечатление, че има много членове на Националния съвет на БСП, общински и областни председатели на партията, както и преброители на Конгреса.

Ето списъка на назначените във властта:

Име Населено място Административна структура Длъжност Валери Александров Сарандев Благоевград Областна администрация Областен управител Василий Занков Мариновски Благоевград Чгозападно държавно предприятие Директор Емил Славчев Колевичин Разлог ЮЗДП Член на УС на ЮЗДП Марко Стефанов Запрев Гоце Делчев ТП ДГС Директор Георги Василев Манолов Белица ЮЗДП Ръководител звено Одит в ЮЗДП Младен Стоименов Тимчев Благоевград Министерство на икономиката и индустрияа – БАИ, ИАИМСП Изпълнителен директор, член на УС Любен Илиев Милев Благоевград ЮДЗП Член на УС Филип Борисов Зайков Добринище ТП ДГС Добринище Директор Иван Стоянов Станчев Благоевград Рибарство и контрол Ръковдител Илия Иванов Клечков Благоевград ДГС-Елешница Директор Иван Георгиев Бакъшов Белица ДГС-Белица Директор Мария Николова Захова Благоевград Областна дирекция Земеделие Ръководител Валентин Кръстев Бошкилов Благоевград Областна разплащателна агенция Ръководител, началник отдел Емил Светославов Солачки Благоевград ДЛС Директор Росен Янев Струмяни ДГС Директор Йорданка Костадинова Рускова Белица Служба ‚Земеделие“ Служител Иво Станчев Ташев Благоевград Дирекция „Социално подпомагане“ Директор Елисавета Веселинова Стойчева Благоевград ТП на НОИ Ръководител Радой Валентинов Радев Благоевград Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Ръководител Катя Христова Плачкова Разлог Бюро по труда Началник Димитър Павлов Бучков Якоруда Социално подпомагане Директор Йорданка Божилова Еринина Разлог ДБТ Разлог към РД Благоевград Ръководител Валери Крумов Миленков Благоевград РД „Социално подпомагане“ Ръководител Йордан Иванов Бучков Разлог Екоинженеринг РМ-ЕООД Служител Красимир Иванов Мутафчинов Разлог ДГС-Елешница Служител Йорданка Иванова Стамберова Елешница ДГС Помощник-лесничей Димитър Георгиев Неделчев Симитли ДЛС Дикчан Зам.-директор Сашо Богданов Карлачки Симитли ДГС Зам.-директор Елена Андреева Чучулайна Банско Общинска служба по земеделие Служител Иван Николаев Ризов Благоевград ДГС „Катунци“ ДИректор Елена Димтрова Туджарова Сандански Дирекция „Бюро по труда“ Служител Зоя Ангелова Минкова Гоце Делчев Дирекция „Бюро по труда“ Служител Гергана Димитрова Орманлиева Гоце Делчев Дирекция „Бюро по труда“ Директор Лилия Николова Льонева Петрич Дирекция „Бюро по труда“ Старши експерт Йордан Здравков Таранов Петрич Дирекция „Бюро по труда“ Младши експерт Мариела Андреева Къндарова Сандански Дирекция „Бюро по труда“ Главен експерт Мария Георгиева Инджова Петрич Дирекция „Социално подпомагане“ Старши експерт Сайди Ибиш Шанай Гърмен ОС Земеделие Експерт Биляна Кирилова Пешева Благоевград ОС Земеделие Служител Филип Борисов Зайков Петрич ДГС Директор Надя Александрова Минкова Гоце Делчев ОС Земеделие Служител Спас Иванов Икономов Гърмен ОС Земеделие Експерт Вангел Папалюгов Гоце Делчев Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Ръководител Мария Валериева Костадинова Банско Отдел АННТ-ДТБ Младши експерт Елена Тодорова Маркова Гоце Делчев ДГС Хигиенист Иван Костадинов Герин Елешница ДГС Зам-директор Росен Асенов Янев Струмяни ДГС Директор Гергана Чинкова Места ДГС Места Финансов контрольор Костадин Борисов Шумантов Благоевград ОС Земеделие Главен счетоводител Мария Йорданова Тодорова Благоевград ОС Земеделие Младши експерт Рени Гинчева Иванова Благоевград Система за агропазарна информация Служител Габриела Кирилова Сарафска Благоевград ОС Земеделие ПМС Ангел Костадинов Камбуров Хаджидимово ОС Земеделие Началник Йорданка Малинова Скаварданова Благоевград ОС Земеделие Технически секретар, деловодител Пролет Трифонова Петкова Благоевград ОС Земеделие Главен експерт Александра Георгиева Самаржиева Благоевград ОС Земеделие Младши експерт Владислав Димитров Зашев Благоевград ОС Земеделие Младши експерт Николай Иванов Харизанов Места Напоителни ситеми, клон Струма-Места Зам.-директор Александър Светославов Мановски Благоевград Комисия „Защита на потребителите“ Ръководител Мария Димитрова Пелтекова Хаджидимово Бюро по труда - Николай Славев Дерлоков Благоевград Мин. на икономиката, Мин. на туризма - Ивайло Николов Георгиев Благоевград Язовири и каскади Служител ХЕС на канали: Благоевградска бистрица и Раловица Ангел Емилов Кобуров Сандански ОС Земеделие Началник Димитър Джойкев Благоевград Държавен фод „Земеделие“ Експерт /страши или главен/ Джемал Билал Тупев Якоруда ДГС Елешница Лесничей Иван Христов Вълчев Благоевград ДЛС Дикчан Лесничей Славчо Асенов Джолев Банско ДГС Места Лесничей Иван Димитров Биляров Банско ДГС Добринище Лесничей Димитър Владимиров Пъйков Банско ДГС Разлог Лесничей Лъчезар Иванов Шумаров Банско ДГС Добринище Лесничей Шукри Рамаданов Оаманчев Гърмен ДГС Гърмен Лесничей Янко Божидаров Илчев - ДГС Места или ДГС Добринище Дректор Николай Леонидов Стоянов Петрич ДГС Петрич Лесничей Стойко Илиев Танков Бургас Областна администрация Областен управител Божан Желязков Божанов Созопол Агенция по заетостта Директор Тодор Петков Нанчев Бургас Система на горите - Борислав Стефанов Бонев Бургас ДФЗ Директор Николай Драгомиров Буковинов Поморие Бюро по труда Директор Петър Георгиев Пачев Бургас Агенция по безопасност на храните – регионална дирекция Директор Марияна Руменова Автанска-Петкова Айтос АСП Главен социален работник Иван Янков Георгиев Айтос АСП Не е посочено Димитър Атанасов Атанасов Китен Министерство на земеделието Управител на почивна станция Китен Христо Панайотов Бургас ИАРА Директор Жасмина Пейчева Аврамова Бургас ИАРА Специалист Еврофондове Татяна Петрова Тенева Поморие Общинска служба по земеделие Началник на ОСЗ Кремена Кирилова Лалева Бургас ИАРА Счетоводител Ива Александрова Маринова Царево Закрила на детето Началник отдел Велина Петрова Тодорова Созопол Бюро по труда - Иван Петров Илчев Созопол Рибни ресурси ЕООД Директор Елена Христова Филипова Бургас АСП Директор Тина Вълчева Иванова Бургас Напоителни системи ЕАД – клон Тунджа Управител Марияна Ангелова Янева Бургас АСП-Бургас Главен специалист Петя Николаева Петкова Бургас СЗ-Бургас Главен социален работник Велина Петрова Тодорова Бургас АСП – областно звено Председател, Изпълнителен директор Елена Христова Филипова Бургас ЗД Главен социален работник Бургас Индустриален и логистичен парк Изпълнителен директор Христина Ситова Димитрова Варна Дирекция „Социално подпомагане“ Директор Павлинка Иларионова-Христова Варна АСП Началник на отдел ХУСУ-Варна Филчо Кръстев Филев Варна ТП на НОИ Директор Мартин Константинов Бърнев Варна Окръжна болница Директор Маргарита Николова Атанасова Варна БАБХ-София, дирекция „Граничен контрол“ Началник отдел „Граничен контрол“ Росен Колев Русев Провадия Горско стопанство Директор Красен Железов Варна Напоителни ситеми Управител Владимир Михалчев Варна КЗП Директор Велина Андреева Николова Девня Социално оигуряване - Калоян Петков Колев Вълчи дол Булгартрансгаз ЕАД Станция нова Провадия, КИП в Автоматика Наталия Димитрова Димитрова Провадия Бюро по труда Директор Яна Хараланова Василева Варна Регионална агенци по заетостта Директор Цветелин Димитров Статев Стражица ЗД Стражица Главен социален работник Десислава Калинова Иванова Стражица ИОХУСУСЗ Главен социален работник Мариела Георгиева Костадинова Горна Оряховица ЗД Горна Оряховица Началник отдел Иванина Юриева Янкова Велико Търново Инспекция по труда Директор Петьо Иванов Русев Велико Търново Главна дирекция „Аграрно развитие“ ОДЗ Началник на ОСЗ Златарица Стефан Петров Антонов Велико Търново Областна дирекция ДФЗ Директор Габриела Деянова Шилкова Велико Търново Областна дирекция „Земеделие“ Директор Владислав Томиславов Хаджикръстев Елена ДГС Директор Николай Петров Воденичаров Велико Търново ДГС „Болярка“ Директор Румен Стефанов Павлов Габрово Северноцентрално горско предприятие Член на УС Галя Христова Цечева Павликени Социално подпомагане Главен социален работник Илияна Илиева-Джикоелова Видин Бюро по труда Директор Цветанка Огнянова Дичева Видин ТП на НОИ Директор Митко Генков Найденов Видин ОД Земеделие Главен секретар Янчо Василев Кънчев Видин ОД Земеделие Директор Милена Младенова Йорданова Белограчик Бюро по труда Директор Елка Антимова Кръстева Брегово Бюро по труда Директор Мария Огнянова Борисова-Гергова Видин НОИ Заместник-директор Весела Ромелова Начева Димово Социално подпомагане Директор Ивалина Владимирова Петрова Мездра АСП Директор Димитър Стоянов Димитров Мездра ДГС Директор Кирил Бориславов Тошев Враца ИАРА Ръководител Файсал Байрамов Кариманов Бяла Слатина Бюро по труда Ръководител ТБ Бистра Николова Банкова- Георгиева Враца Поземлена комисия Ръководител Файсал Байрамов Кариманов Бяла Слатина Поземлена комисия Началник Севдалина Тодорова Джамбазка Враца Областна администрация Главен секретар Йорданка Димитрова Стоянова Враца Областна дирекция „Социално подпомагане“ Директор Адриан Руменов Тодоров Враца Дирекция „Врачански Балкан – Природен парк“ Ръководител Михаил Ивайлов Иванов С. Селановци ИА по сортоизпитване и семеконтрол Ръководител Даниел Красимиров Бурмов Габрово ОД Земеделие Директор Валери Христофоров Митов Габрово Плод-зеленчук ЕООД Управител Виолета Димитрова Иванова Габрово Инспекция по труда Старши експерт Наско Атанасов Борисов Габрово Северно централно държавно предприятие Зам-директор, главен експерт Радостина Гутева Христова Габрово Бюро по труда Началник отдел „Посреднически услуги“ Радостина Славомирова Димитрова Габрово Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Директор Марио Митков Кожухаров Габрово Областна дирекция „Инспекция по труда“ Директор Зоя Димитрова Хлеарова Добрич Регионална дирекция за социално подпомагане Главен експерт Галин Господинов Добрич Областна управа Областен управител Борис Райнов Борисов Генерал Тошево Дирекция „Социално подпомагане“ Началник Димчо Иванов Стефанов Генерал Тошево ДГС Директор Христомир Георгиев Христов Добрич Регионална дирекция „СП“ Директор Красимира Гичева Спасова Добрич Дирекция „Инспекция по труда“ Директор дирекция Иван Жечев Борисов Добрич КЗП Директор Виктория Стефанова Керчева Каварна ОС Земеделие Началник Мариана Каменова Андонова Добричка ОС Земеделие Началник Милен Цонев - Сектор Рибарство и контрол Началник Стоян Валентинов Валентинов Кирково Бюро по труда Директор Юлиан Радков Русев Кирково ДГС Директор Сенай Рамзи Мюмюн Кърджали ДФЗ Разплащателна агенция, Областна дирекция Директор Ертан Сейфатинов Еминов Ардино ДГС Директор Първан Ангелов Дангов Кюстендил Областна дирекция по безопастност на храните Директор Валери Евтимов Тотовски Кюстендил Областна дирекция на ДФЗ Директор Диана Стоянова Стоицова Кюстендил РУГ Директор Миглена Красимирова Гергинова Кюстендил Областна дирекция на НОИ Директор Моника Иванова Николова-Лазарова Кюстендил Регионална дирекция за социално подпомагане Главен експерт Десислава Георгиева Разсодкова Кюстендил Дирекция „Бюро по труда“ Директор Александър Борисов Сливков Дупница РС „Напоителни системи“ Ръководител Атанас Димитров Даманхов Кюстендил ТП ДГС Дупница Директор Йорданка Петрова Гацева Кюстендил Областна служба социално подпомагане Директор Кирил Панталеев Пешев Кюстендил Напоителни системи Директор Анелия Иванова Христова Дупница ДГС Директор Валентина Василева Окова Дупница Бюро по труда Специалист Албена Ленинова Николова Бобов Дол Бюро по труда Специалист Николай Иванов Борисов Кюстендил Бюро по труда Специалист Даниел Григоров Кюстендил Бюро по труда Специалист Кирил Шияков Кочериново Бюро по труда Специалист Даниела Кирилова Асенова Дупница Дирекция „Бюро по труда“ Директор Елена Валериева Гоцева Кюстендил Дирекция „Бюро по труда“ Специалист Иглика Любомирова Бачева Кюстендил Дирекция „Бюро по труда“ Експерт Ани Иванова Христова Кюстендил НОИ Директор Валерия Велкова Велкова Кюстендил СЗ Главен социален работник Моника Николова Лазарова Дупница Бюро по труда Директор Станислава Димитрова Сърбинска Бобошево Социални грижи Социален работник Искрен Маринов Йотов Ловеч Северно централно държавно предприятие Член на борда Цецко Каролов Ангелов Ловеч Регионална служба по заетостта Директор Евтим Кръстев Евтимов Ловеч Областна дирекция по безопасност на храните Директор Иван Жоров Маринов Ловеч Областна служба на ИАРА Директор Станимир Минков Пенчев Ловеч Регионална дирекция по горите Директор Росен Веселинов Ловеч Областна управа Заместник областен управител Светломира Христова Пенчева Тетевен Закрила на детето Главен социален работник Искрен Петров Славчев Лесидрен Държавно горско стопанство – с. Лесидрен Директор Пенка Минчева Николова Ловеч Дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч Директор Иван Жужев Иванов Ловеч ИАРА Директор Даниела Найденова Петкова-Николова Луковит Регионална служба по заетостта, дирекция „Бюро по труда“ Директор Петьо Данчев Узунов Ловеч ИАРА Служител Пламена Митева Петкова Ловеч Държавен фонд „Земеделие“ Директор Александър Георгиев Драгиев Берковица ДГС Директор Анита Велизарова Бойчева Лом Дирекция социално подпомагане Директор Галина Веселинова Петрова Монтана Дирекция социално подпомагане, отдел „Закрила на детето“ Главен социален работник Петко Данаилов Петков Монтана Регионална дирекция за социално подпомагане Директор Петър Красимиров Мирчев Монтана РД към Комисия за защита на потребителите Директор Светлин Цецков Георгиев Монтана Дирекция „Социално подпомагане“ Директор Десислава Георгиева Томова Монтана ОД – ДО/ОЗ Директор Любомир Кирилов Рангелов Монтана Дирекция „Инспекция по труда“ Директор Весела Михайлова Методиева Монтана Регионална служба по заетостта Главен експерт „Програми“ Евелина Цветанова Такова Берковица Дирекция Социално подпомагане Директор Петя Николова Цанкова Пазарджик Областна администрация Заместник-областен управител Лазар Огнянов Попов Пазарджик МЗХ, Напоителни системи Управител Мирослав Лъчезаров Николов Белово Териториално поделение на ДГС Директор Васил Георгиев Аврамов Велинград Балнеологичен център „Камена“ ЕАД Член на Съвета на директорите Гюрсел Рамзиев Мусов Сърница РДГ Пазарджик Горски инспектор – отговорник екип Гергана Василева Ичева Пазарджик Бюро по труда Директор Веселина Тодорова Димитрова Пазарджик ТП на НОИ Директор Димитър Ангелов Пейчинов Ракитово ДГС Директор Николай Георгиев Мишев Чепино ДЛС Директор Димитър Иванов Янаков Велинград Общинска служба по земеделие Директор Лилия Георгиева Георгиева Пазарджик Областна служба „Съвети в земеделието“ Директор Милена Емилова Вълчинова Пазарджик Областна дирекция „Земеделие“ Директор Георги Петров Башкехайов Велинград ДГС „Алабак“ Старши лесничей в ГСУ Грашево Веселка Йорданова Илкова Пазарджик ДП „Българо-германски образователен център“ Директор Атанаска Василева Станчева Пазарджик ДСП Юристконсулт Искра Ненчева Стоянова Пазарджик ДСП Счетоводител Стоимен Петров Тахтаков Пазарджик Районно управление „Социално осигуряване“ Счетоводител Гергана Василева Ичева Пазарджик ДФЗ Директор Анелия Добромирова Райкова Пазарджик Дирекция „Бюро по труда“ Директор Любен Василев Христосков Пазарджик с. Гелеменово Районна дирекция „Борба с градушките“ Директор Василка Велева Василева Перник МБАЛ „Р. Ангелова“ Изпълнителен директор Васил Радославов Михайлов Перник Областна служба „Земеделие“ Директор Иво Михайлов Михайлов Перник Югозападно държавно предприятие Председател на УС, директор а Дирекция „Търговски дружества“ Теменужка Валериева Малинова Перник Регионална дирекция за социално подпомагане Юристконсулт Катя Ивкова Пламенова Перник Дирекция „Социално подпомагане“ Директор Аделина Владова Сотирова Брезник Общинска служба по земеделие Директор Мариола Миткова Попова Перник Областна дирекция „Земеделие“ Главен директор Диана Стефанова Харитова Перник Социални дейности Експерт Данчо Асенов Данаилов Перник Филиал „Монтажи“ Началник към Министерство на икономиката и индустрията Илияна Николова Нинова Плевен Областна дирекция „Земеделие“ Директор Елка Любенова Ангелова Плевен Бюро по труда Директор Даниел Тодоров Глоговски Червен бряг БАБХ Директор Атанас Цветомиров Атанасов Червен бряг Дирекция „Социално подпомагане“ – Червен бряг Началник отдел „СЗ“ – Червен бряг Даниела Йовчева Драгоева Левски Дирекция „Социално подпомагане" Началник отдел „СЗ“ - Левски Десислава Пламенова Торторикова Белене Дирекция „Социално подпомагане“ Главен социален работник ИОХУСУСЗ - Белене Пламен Дилов Дилов Плевен НС ЕАД, клон Среден Дунав, Плевен Управител Ева Веселинова Маринова Плевен Регионално социално подпомагане Директор Дочка Красимирова Ангелова Плевен ДФЗ Областна дирекция Отдел РРА – началник отдел Илиан Севдалинов Цеков Плевен ДГС Директор Марияна Маринова Кръстева Долна Митрополия Дирекция „Социално подпомагане“ Директор Галя Иванова Димитрова Плевен Инспекция по труда Директор Адриян Митков Ангелов Никопол ЛГС Директор Елица Славчева Лашкова-Мушатова Гулянци Дирекция „Бюро по труда“ Ръководител ТЗ Веселка Михайлова Михайлова Долна Митрополия Филиал „Бюро по труда“ Ръководител Филиал Лилия Пламенова Кирилова Долни Дъбник Филиал „Бюро по труда“ Ръководител Филиал Екатерина Георгиева Гешева Асеновград Дирекция „Бюро по труда“ Директор Ангелина Петкова Колева Карлово Общинска служба по земеделие Началник Ваня Костадинова Колева Асеновград Общинска служба по земеделие Началник Емил Викторов Караиванов Пловдив УМБАЛАБ Директор Петър Милков Антонов Пловдив АСП Директор Мариана Иванова Иванова Карлово ДБТ Директор, Началник отдел Атанаска Димитова Качулова Хисаря АСП Социален работник Петко Димитров Колев Раковски Общинска служба по земеделие Началник, младши експерт Христо Иванов Колев Пловдив ЮЦДП Смолян, ТП ДГС Клисура Директор Запрян Трифонов Христев Раковски ДСП Директор Славей Серафимов Хранеников Пловдив Общинска служба по земеделие Началник Лора Славеева Храненикова Раковски ДСП Младши юристконсулт Златан Георгиев Механджийски Асеновград ТП на ДГС Асеновград Директор Минка Алдомирова Сърнешка Пловдив Общинска администрация - Пловдив Главен секретар Мария Петрова Начева Горна Махала /Калояново/ Социални дейности Управител на дом за възрастни хора деменция „Св. Дамян и Козма“ Янка Тотева Немцова Родопи Отдел „Социална закрила“ Главен социален работник Костадинка Емилова Камбурова Родопи Бюро по труда Директор Димитрия Наскова Станчева Садово Бюро по труда Младши експерт Петя Любенова Гогова Пловдив Дирекция „Социално подпомагане“ Директор Иван Милков Кърчев Пловдив Регионална ДСП Юристконсулт Евгений Иванов Иванов Поповица Районна дирекция „Борба с градушките“ Директор Костадинка Любомирова Стайкова Родопи Общинска служба по земеделие Началник Владислава Илиева Казакова - ДФЗ Директор Минка Василева Иванова Разград Дирекция „Агенция по труда“ Директор Павлина Николова Русева Разград Дирекция „Бюро по труда“ Директор Росица Бончева Георгиева Разград Общинска дирекция „Социално подпомагане“ Директор Ана Валентинова Михайлова-Иванова Разград Областна дирекция ДФЗ Директор Найден Хинков Късов Разград Областна дирекция „Земеделие“ Директор Цветомир Стоянов Савов Лозница Опитна станция по зърнени и маслодайни култури Директор Мартин Стефанов Грънчаров Русе ОДЗ Директор Нежати Махмудов Чаушев Бяла ДГС Директор Емилия Димитрова Христова Русе ДФЗ Директор Татяна Димитрова Василева Русе Инспекция по труда Директор Радко Христов Славов Силистра ОДЗ Силистра Директор Сезер Нехат Асан Силистра РДСП Силистра Главен счетоводител Росица Йорданова Тодорова-Славова Силистра ОДБХ Директор Димитър Иванов Димитров ОСЖ Началник Николай Тодоров Златаров Тутракан ТП „ДГС Тутракан“ Директор Ралица Димчева Венкова-Гюмишева Силистра Дирекция „Социално подпомагане“ Директор Галина Димитрова Енева Дулово ДСП Началник отдел „Социална закрила“ Ивелин Йорданов Великов Силистра Общинска служба по земеделие Директор Хасан Нихат Хасан Главница ДСП Експерт Петя Маринова Янакиева Силистра РДСП Силистра Директор Галя Димитрова Николова Силистра ДГС Директор Корнелий Марков Желязков Сливен ДФЗ , отдел „Регионална разплащателна агенция“ Директор Лиляна Симеонова Котел ДГС Директор Трифон Йовчев Бонев Сливен Югоизточно държавно предприятие Директор Жечко Иванов Вълчев Нова Загора ДГС Технолог Рабие Лютвиева Кьосева Смолян Областна дирекция „Бюро по труда“ Директор Хасан Байрамов Кочаков Смолян ДФЗ, Дирекция „Оторизация на плащанията“ По преценка Здравка Здравкова Маринова Златоград Дирекция „Бюро по труда“ Младши експерт Марияна Георгиева Месалова Мадан Дирекция „Бюро по труда“ Директор Славея Всичова Ванчева Златоград Агенция „Социално подпомагане“ Главен експерт/ Главен социален работник Емил Минков Хумчев Смолян Областна администрация Областен управител Станко Тодоров Делиянчев Смолян Държавно горско стопанство - Славейково Директор Здравка Кавалова Смолян Южно централно държавно предприятие Системен администратор Светозар Каменов Мечков Борино ДГС Директор Мирослав Събев Фисински Смолян Областна служба на ИАРА Ръководител на областна служба Десислава Юлиянова Арнаудова Девин ДЛС – Извор Директор Милко Иванов Гавазов Смолян Южно централно държавно предприятие Председател, член на Борда Росица Минкова Хаджиева Мадан Общинска служба по земеделие Началник Мариана Георгиева Маселова Мадан Бюро по труда Директор Пламен Стабимиров Марковски Триград ДГС Директор Руска Василева Шопова Смолян Дирекция „Социално подпомагане“ Главен социален работник Искрен Лилков Хаджиев Смолян ИАРА Охрана на язовир Доспат Ангел Георгиев Чорбов Хвойна ДГС-Хвойна Директор Ярослав Албенов Първанов Доспат СУ Димитър Благоев Директор Юри Славчев Младенов Доспат АСП Директор или друго в АСП-Доспат Савина Февзиева Джепова Мадан ДБТ Старши експерт Стоян Юрнев Дорутев Михалково ДГС Директор Антон Боянов Коджабашев София Министерство на младежта и спорта Съветник в Политическия кабинет Пламена Пламенова Заячка София Министерство на туризма Съветник в Политическия кабинет Камен Георгиев Тодоров София МОН Съветник в Политическия кабинет Страхил Чавдаров Ангелов София МРРБ Съветник в Политическия кабинет Деян Цанков Дечев София Министерство на земеделето Съветник в Политическия кабинет Крум Георгиев Дончев София Министерство на транспорта и съобщенията Съветник в Политическия кабинет Кольо Йорданов Милев София МО Съветник в Политическия кабинет Смиляна Николова Нитова-Кръстева София МП Съветник в Политическия кабинет Галина Андреанова Тошева-Григорова София Министерство на енергетиката Съветник в Политическия кабинет Любомир Симеонов Черногорски София ИА Главна инспекция по труда Директор Михаил Иванов Ставрев София АСП Заместник-изпълнителен директор Божидар Петров Кирилов София Териториално поделение на НОИ Директор на Дирекция „Обща администрация“ Александър Горчев Александров София Министерство на културата Съветник в Политическия кабинет Станимир Денчев Бояджиев София МТСП - Георги Георгиев Ангелов София МТСП Съветник в Политическия кабинет Атанас Петров Костадинов София МОСВ Съветник в Политическия кабинет Десислав Петров Тасков София Министерство на здравеопазването Съветник в Политическия кабинет Светлана Тодорова Минкова-Фахриева София Министерство на земеделието Директор на Дирекция „Политика по агрохранителни вериги“ Жени Стайкова Николова София Министерство на здравеопазването Директор на НЦ „Обществено здраве“ Алекс Цеков Гигов София Министерство на земеделието Експерт Любомир Георгиев Георгиев София Напоителни системи Член на Борда Борислав Йорданов Тасков София МВнР Домакин Иван Митьов Виделов София Инспекторат на МТСП Главен експерт Райна Николаева Душкова София МТСП, Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ Директор Наталия Дамаскинова Лакова София Министерство на земеделието, Сортови семена Директор Цветелин Софрониев София Областна управа Заместник-областен управител Иван Иванов София Областна управа Областен управител Ана Димчева София Министерство на земеделието Съветник в Политически кабинет Андрей Венциславов Мирчев София МЗ Експерт Методи Методиев София ДФЗ Експерт Валери Маринов Костов София Министерство на икономиката и индустрията Монтажи Любо Георгиев София Централно управление - Минчо Казанджиев София Централно управление Управител Николай Чалъков София Централно управление Изпълнителен директор Павлин Славейков Павлов София МТСП, АСП Експерт международна дейност Надя Стефанова Цолова-Левашка София МТСП – ДСП „Люлин“- директор Член Николай Василев Чалъков София Напоителни системи Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор Десислава Георгиева Мъркова София ДФЗ Началник отдел „Оторизация на плащанията на публични проекти“ Бойчо Иванов Палакараски Ихтиман Министерство на земеделието Директор ДГС Румен Викторов Илиев Годеч Министерство на земеделието Директор ДГС София МССТП „Българо-германски ц-р за обучение“ Директор Павел Димитров Николов София ДСП Старши експерт Гергана Цветкова Ангелова София МТСП„ АСП Георги Ангелов Лулев София Дирекция „Оторизация на плащанията на публични проекти“ Главен експерт Биляна Валентинова Станчева София МЗ - Лазар Василев Белухов София МЗ Експерт Динко Вълчев Желев София Министерство на земеделието Съвет на директорите „Сортови семена“ Росен Райков Асенов София Напоителни системи ЕАД Член наУС Георги петров Ванев София МТСП Национален институт за помирение и арбитраж Ивайло Георгиев Маринов София Областна служба „Земеделие“ Директор Юлияна Панайотова Цветанова София-област ДФЗ Директор Антония Сашкова Стоименова София-област Областна дирекция „Земеделие“ Директор Игнат Гюров Гюров София-област Дирекция „Инспекция по труда“ Началник отдел Гълабинка Петрова Цветанова Ботевград Дирекция „Бюро по труда“ Директор Снежанка Петрова Георгиева Своге Дирекция „Социално подпомагане“ Директор Даяна Павлинова Благоева Ботевград Дирекция „Бюро по труда“ Началник отдел Силвия Цветанова Иванова Ботевград Дирекция „Бюро по труда“ Главен експерт Спасимира Георгиева Лазарова Самоков Дирекция „Бюро по труда“ Старши експерт Валентина Енчова Христова Ихтиман Дирекция „Бюро по труда“ Главен експерт Даниела Иванова Русинова Самоков Дирекция „Социално подпомагане“ Социален работник Светлана Благоева Стоилова Костинброд Дирекция „Социално подпомагане“ Социален работник Даниела Младенова Маринова Ботевград Дирекция „Социално подпомагане“ Социален работник Поля Маринова Василева Ботевград Дирекция „Социално подпомагане“ Главен социален работник Боян Петков Папков Стара Загора Областна дирекция по безопасност на храните Директор Мирослав Цонев Маринов Стара Загора Югоизточно Държавно предприятие Директор Румяна Динева Стара Загора Напоителни системи Управител Мирослав Атанасов Атанасов Стара Загора Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по Труда“ Старши експерт Любен Ангелов Сестрински Казанлък Държавно горско стопанство – Казанлък Директор Мая Валериева Миткова Казанлък Дирекция „Социално подпомагане“ Директор Петя Стойкова Александрова Павел Баня „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД Управител Пенка Русева Дечева Опан Дирекция „Социално подпомагане“ Социален работник Румяна Янева Динева Стара Загора Напоителни системи ЕАД, клон Тунджа Управител Кольо Стоянов Стоянов Стара Загора ДГС Директор Диана Драгиева Снигирова Стара Загора ДФ „Земеделие“ Старши експерт ОПСМП Стойна Добрева Иванова Казанлък Общинска служба по земеделие Старши експерт Наталия Георгиева Стара Загора ДФ „Земеделие“ Експерт ПМС 209 Миглена Иванова Филипова Гурково Дирекция „Социално подпомагане“ Началник отдел „Закрила на детето“ Румяна Стоянова Друмева Казанлък ДКК, Научно изследователски технологичен институт Еад Член на Съвета на директорите Сашко Иванов Лозанов Стара Загора Индустриална зона „Загоре“ АД Изпълнителен директор Десислава Петрова Търговище Областна управа Заместник областен управител Васил Вълчев Василев Търговище Държавно Горско Стопанство Директор Панайот Николаев Панайотов Търговище Агенция „Социално подпомагане Старши юристконсулт Зорница Димова Милушева Попово Дирекция „Социално подпомагане“ Директор Георги Пламенов Грозданов Търговище Областна дирекция по безопаност на храните Директор Светослав Иванов Стефанов Търговище МБАЛ Търговище Председател на съвет на директорите Светлозар Николаев Панайотов Търговище АСП Старши юристконсулт Анелия Райкова Александрова Търговище Общинска дирекция „Социално подпомагане“ Директор Галин Дачев Кънев Търговище Областна дирекция „Инспекция по труда“ Директор Георги Иванов Атанасов Омуртаг ДГС Директор Снежана Димитрова Стефанова Симеоновград Бюро по труда Началник Илияна Павлова Тонева Симеоновград Общинска служба по земеделие Началник Виктор Георгиев Годжов Хасково ДФ „Земеделие“ Директор Нина Янкова Калибрадова Хасково ДФ „Земеделие“ Младши експерт Живка Любенова Георгиева Свиленград Бюро по труда Силвия Георгиева Георгиева Хасково МТСП Старши специалист ДБТ Хасково Милена Димитрова Павлова Харманли МТСП Социален работник ДСП Харманли Татяна Миткова Тодорова Харманли МТСП Главен социален работник ДСП Харманли Ивелина Станчева Тодорова Харманли Министерство на земеделието Началник общинска служба по земеделие Мария Максимова Стефанова Свиленград МТСП Директор Дирекция Социално подпомагане Никола Димитров Павлов Маджарово Министерство на земеделието Директор ДГС Златка Петрова Господинова Хасково Министерство на земеделието Директор областна дирекция Мирослав Николов Николов Хасково Министерство на земеделието От младши към старши експерт Димитър Колев Иванджиков Хасково Министерство на земеделието - Недялка Димитрова Кънева Хасково МТСП Началник отдел ДБТ Хасково Веселин Христов Кръстев Хасково Министерство на земеделието Шеф на ГС Ивайловград Йвайло Господинов Тенев Хасково Министерство на земеделието Директор „Напоителни системи“ Сашо Вълков Спасов Хасково Министерство на земеделието Директор „Борба с градушките“ Богдан Мирославов Кирилов Хасково Министерство на земеделието Началник Общинска служба по земеделието Екатерина Тенчева Дулева Хасково БАБХ Лаборант Лили Василева Петрова Шумен Дирекция „Бюро по труда“ Директор Ивайло Добрев Йорданов Шумен „СИДП“ ДП Член на УС Николай Борисов Николов Шумен „СИДП“ ДП Член на Одитен комитет Станислав Борисов Бачев Шумен Министерство на земеделието ДП КАБИЮК – член на Одитен комитет Борислав Стоянов Георгиев Шумен Министерство на земеделието Директор Любен Божинов Георгиев Шумен Министерство на земеделието ДП КАБИЮК – член на Одитен Комитет Димитър Милков Дончев Шумен Министерство на земеделието ДП КАБИЮК – член на УС Иван Жечков Калоянов Шумен Министерство на земеделието ДП КАБИЮК – член на УС Венцислав Дянков Венков Шумен „СИДП“ ДП Член на Одитен комитет Десислав Десподов Шумен ДП КАБИЮК - Иван Калоянов Шумен ДПКАБИЮК - Димитър Дончев Шумен ДП КАБИЮК - Дамян Симеонов Гашпаров Шумен Напоителни системи ЕАД Управител Георги Александров Миланов Шумен Регионална дирекция Социално подпомагане“ Директор Мая Валентинова Първанова Шумен Дирекция „Бюро по труда“ Главен експерт Силвана Пламенова Радославова Шумен Дирекция „Бюро по труда“ Старши експерт Валентина Христова Йорданова Шумен Дирекция „Бюро по труда“ Главен експерт Геновева Радославова Парашкеванова Шумен Дирекция „Бюро по труда“ Младши експерт Ренета Иванова Иванова Велики Преслав Дирекция „Бюро по труда“ Експерт Атидже Алиева Бичкова Велики Преслав Дирекция „Бюро по труда“ Главен експерт Ива Василева Вълчанова – Йорданова Шумен Дирекция „Бюро по труда“ Старши експерт Пламена Наскова Михова Никола Козлево АСП Експерт Андон Василев Петров Шумен Инспекция по труда Инспектор Ивелина Христова Кожухарова Шумен Инспекция по труда Главен експерт Миглена Иванова Кирилова Никола КОзлево Дирекция „Бюро по труда“ Старши експерт Нина Миткова Пеева Никола Козлево Дирекция „Бюро по труда“ Специалист Христо Стоянов Попов Шумен ДФЗ Счтоводител Павел Валентинов Караиванов Шумен ИАРА Началник отдел Венета Димитрова Нови пазар АСП Началник отдел ‚ХУСУ“ Виктор Светлозаров Иванов Нови пазар Общинска служба „Земеделие“ Началник Капка Георгиева Йоргова Ямбол Терирориално поделение на НОИ Директор Светослав Стойчев Стоев Ямбол Инспекция по труда Директор Калоян Марев Калиманов Ямбол Регионална инспекция по труда Директор Красимир Йорданов Йорданов Ямбол ДФЗ Областна дирекция Директор Вилиян Стоянов Вълков Ямбол ОДЗ Директор Живка Георгиева Жекова Ямбол Областна дирекция по безопасност на храните Директор Тодор Василев Чиповски Ямбол Областна дирекция „Земеделие“ Главен секретар Даниел Живков Желев Ямбол ИАРА Главен специалист „Администрация Стоян Станев Стоянов Ямбол ИАРА Главен специалист Драгомир Златев Драгиев Тунджа ДГС Според квалификацията Ивета Веселинова Каменова Тунджа ДГС Според квалификацията Христо Стойчев Хаджиев Ямбол ДГС-Тополовград, Ловен дом „Ормана“ Служител Елена Георгиева Русева Ямбол ДГС-Тополовград, Ловен дом „Ормана“ Служител Ирина Атанасова Георгиева Ямбол ДФЗ Началник отдел Пламен Петров Петков Ямбол ДФЗ Началник отдел Диньо Белев Господинов Тунджа Напоителни системи ЕАД, клон Тунджа Главен счетоводител Иван Христов Чолаков Тунджа Напоителни системи ЕАД, клон Тунджа Заместник-управител Жана Желева Видева Ямбол Областна служба „Съвети в земеделието“ Специалист или младши експерт Тодор Василев Чиповски Ямбол Дирекция „Инспекция по труда“ Инспектор Жанета Колева Енчева Ямбол Дирекция „Социално подпомагане“ Главен Социален работник Стилияна Николаева Тончева Елхово Агенция „Социално подпомагане“ Директор Красимир Георгиев Кръстев Елхово Агенция „Социално подпомагане“ Директор Господинка Димитрова Желязкова Ямбол Дирекция „Социално подпомагане“ Социален работник Евгени Евгениев Кирилов МИИ СТИВ-Париж